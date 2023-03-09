تكريم الموسيقار هاني شنودة

في احتفالية بعنوان «ذكريات»، تم تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، مساء أمس، على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور نخبة من المطربين والفنانين، منهم: عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وأحمد عدوية، الذين صدحوا بأغانٍ تعود إلى أكثر من 40 عاماً، بمشاركة 150 عازفاً.
أتت الاحتفالية التكريمية لـ هاني شنودة، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وأدى عمرو دياب أول أغنية لحنها له شنودة منذ 40 عاماً وهي «الزمن»، كما غنى «رصيف نمرة 5»، وقال: لولا هاني شنودة لما تمكنت من الحضور من بورسعيد إلى القاهرة لبدء مسيرتي الفنية. كما شارك في الحفل أيضاً أحمد عدوية الذي أدى أغنية «زحمة يا دنيا» التي لحنها له شنودة. بدأ الحفل بفيلم تسجيلي سرد فيه شنودة بداية حياته الفنية، وتحدث من خلاله الموسيقار عمر خيرت عن ذكرياته معه، كما استعرض الناقد الفني طارق الشناوي أهمية موسيقاه وفرقته التي أسسها، كما تحدث الموسيقار هاني مهنا عن تعاونه المثمر مع شنودة في العديد من الأعمال الفنية.
ويُعتبر هاني شنودة أول من كوّن فرقة موسيقية في مصر، واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خريطة الفن، ويتميز بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في هذا المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في القصائد المغناة، وتترات الأفلام والمسلسلات، ولا يزال أثرها وشجنها متوهجاً في الساحة الفنية.
يذكر أن شنودة ولد في 29 أبريل 1943، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية، ثم قام بتدريس آلة البيانو قبل أن يلتحق بفرقة «القطط الصغيرة»، وتعاون مع عدد كبير من المطربين والمطربات ملحناً وموزعاً وعازفاً، ومنهم: عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد وعلي الحجار ومحمد ثروت، كما وضع الموسيقى التصويرية لعشرات الأفلام والمسلسلات، أغلبها لـ «الزعيم» عادل إمام في «المشبوه» و«الغول» و«المولد» و«احترس من الخط» و«شمس الزناتي»، كما قدم العديد من الأغنيات الخاصة بالأطفال.