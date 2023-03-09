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أول استخدام علني للقب"الأميرة" لابنة هاري وميجان

أول استخدام علني للقب"الأميرة"ً لابنة هاري وميجان
9 مارس 2023 13:52

شكّل الاستخدام العلني الأول من نوعه الجمعة لصفة "الأميرة" في الإشارة إلى ليليبيت، ابنة الأمير هاري وزوجته ميغن، مؤشراً إلى طيّ صفحة النزاع مع العائلة المالكة البريطانية.

وقال ناطق باسم الزوجين "يمكنني أن أؤكد أن الأميرة ليليبيت ديانا عُمّدت الجمعة 3 مارس من قبل رئيس أساقفة لوس أنجليس".

وهذه المرة الأولى تُستخدَم صفة "الأميرة" في الإشارة إلى طفلة دوق ودوقة ساسكس التي ولدت في يونيو 2021.

وكشقيقها الأكبر آرتشي، اكتسبت ليليبيت نظرياً صفة أميرة عندما أصبح تشارلز ملكاً في 8 سبتمبر. وبموجب القاعدة التي تعود إلى عام 1917 وإلى الملك جورج الخامس، تُعطى ألقاب الأمير والأميرة لأحفاد الملك لا لأبناء الأحفاد.

وعلى موقع قصر باكنغهام الإلكتروني، لا تزال صفتا "الآنسة" (Miss) و"السيد" (Master) تُستخدمان في الإشارة إلى آرتشي وليليبيت.

وأكد القصر الأربعاء أن محتوى الموقع سيُحَدَّث بحيث يأخذ في الاعتبار صفة الأميرة التي يستخدمها الوالدان.

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