دراسة تكشف مخاطر الوجبات السريعة

كشفت دراسة جديدة، قام بها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأميركية، مخاطر تناول الوجبات الدهنية السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون.
وتشير إلى إحصائيات عالمية تُنسَب إلى جامعات طبية متخصصة ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحوليات، في ارتفاع بشكل غير مسبوق بالعالم، والسبب هو نظام الحياة المتسارع والوجبات المشبعة بالدهون إضافة إلى السمنة.
ووفق الباحثين، فإن تناول ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من الوجبات السريعة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ويؤدي لفشل الكبد في عمله.
والكبد الدهني حالة تهدد حياة الإنسان وقد تؤدي في الحالات الشديدة لتشمع وسرطان الكبد.
ويرى الباحثون أن الخيارات الصحية يمكن أن تقي الناس من هذا المرض، وهي متوفرة في كل مكان وغير مكلفة وسهلة التحضير، كما أنها في الوقت نفسه تقدم فائدة كبيرة لصحة الإنسان، كما يؤكدون على أهمية قراءة الملصقات ومراقبة السعرات، خاصة أن هذه المشكلة الصحية باتت اليوم تهدد أشخاصا في أعمار صغيرة.
وفي هذا الصدد، قال استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور أحمد نجيب جزار، وفق "سكاي نيوز عربية"... إن الكبد الدهني هو عبارة عن انتشار خلايا دهنية بالكبد، وقد يؤدي إلى فشل الكبد (تشمع الكبد).
ومن أسباب فشل الكبد، الوجبات الدهنية السريعة، التي تقود إلى زيادة انتشار الشحوم في الكبد، كما أن أغلب أعراض فشل الكبد صامتة (أي أنها لا تظهر).