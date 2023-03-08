مبادرات «الشباب العربي» تمتد من أبوظبي إلى الجزائر
مبادرات «الشباب العربي» تمتد من أبوظبي إلى الجزائر
9 مارس 2023 01:26
أبوظبي (الاتحاد) «تمكين الشباب للشباب» مفهوم نوعي يضاعف أثر المبادرات والبرامج الشبابية النوعية ويوسّع نطاقها على شكل حلقات تكبر وتتسع لتشمل فئات وجغرافيات جديدة. وهو مسار سريع لنشر الأفكار المثمرة ومضاعفة أثر المبادرات الإيجابية والهادفة وتوسيع نطاقها بشكل سريع وشامل، لا سيما في مجال المحتوى الإبداعي والاقتصاد الرقمي. هذا ما ترويه قصة نجاح الشاب الجزائري فوزي دكاري، خرّيج «البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي» من مركز الشباب العربي، والذي وظّف مهاراته التي اكتسبها من البرنامج، وشاركها مع أقرانه من الشباب الجامعي الموهوب والطَموح لفتح آفاق جديدة لهم في مجال البودكاست والمحتوى الإبداعي المسموع، من أجل فرص واعدة لهم في الاقتصاد الرقمي والإنتاج الإبداعي. وبعد تخرّجه بنجاح في البرنامج التدريبي لمركز الشباب العربي، بادر فوزي دكاري بنقل خبراته المكتسبة من البرنامج في أبوظبي إلى أقرانه من الشباب الجزائري، وذلك بإطلاق مسابقة لمواهب البودكاست في جامعة سكيكدة بالجزائر، دعا فيها زملاءه والمهتمين بالمحتوى الرقمي المسموع إلى تقديم إبداعاتهم في منافسة تختار أفضل المواهب. فوزي اختار أن يشارك ما تعلّمه مع الشباب الجزائريين وفق مبدأ الشباب يمكّن الشباب. وجعل من المسابقة ميداناً لتسليط الضوء على المواهب الشبابية ومضاعفة أثر المهارات التي اكتسبها من خلال برنامج «الملتقى التدريبي لشباب الجامعة»، الذي يخرّج في ختامه «سفراء صوت الجامعة لعام 2023».
الشباب يمكّن الشباب وشكّل ذلك مثالاً حياً على مفهوم «الأثر المضاعف» والعمل بمبدأ «الشباب يمكّن الشباب»، وعلى إمكانات وفرص انتقال الأثر بقدرات وطاقات الشباب من أبوظبي إلى الجزائر ومختلف البلدان العربية. ويشكل برنامج «الملتقى التدريبي لبودكاست الجامعة» في دورته التأسيسية أوّل مسابقة من نوعها تهدف إلى صقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم الصوتية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بالمحتوى العربي وتدعيم اللغة العربية. وتم تنظيم الملتقى الأول من نوعه بالتعاون مع فريق عمل متكوّن من عدة طلبة من «جامعة 20 أوت 1955» سكيكدة، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة في 10 يناير 2023 وسط إقبال كبير من حيث عدد المسجلين. وفي 15 يناير 2023، بدأ فريق التنظيم بالاستعدادات اللازمة. وانطلقت الفترة التدريبية من 28 يناير حتى 11 فبراير 2023 وفق منهاجين نظري وتطبيقي، مع استضافة أساتذة وصحفيين متمكنين في مجالاتهم.
مهارات لصناعة البودكاست تضمنت ورش العمل التي يقدمها الخبراء مهارات حيوية لصناعة البودكاست، في مقدمتها كتابة نص بودكاست محترف، والتعامل مع الضيوف، وتقنيات الإلقاء والتقديم. وشهدت المسابقة ورشاً قيّمة عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت مع مختلف صنّاع المحتوى الصوتي، ومنهم سفراء الصوت العربي المتأهلون للمرحلة النهائية في البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي من مختلف الدول العربية، لمشاركة تجربتهم مع «مركز الشباب العربي» وبرامجه ومبادراته، وتقديم ما تعلموه خلال التدريبات المكثفة للمركز، إضافةً إلى تحفيز الطلبة ودعمهم معنوياً للانطلاق في مشاريعهم الصوتية الهادفة. وبعد انتهاء الورش التدريبية، يبدأ الطلبة بإعداد حلقاتهم بكتابتها واختيار الضيوف، وصولاً إلى تسجيلها والعمل على المونتاج الصوتي ليقوموا في النهاية بتسليم أعمالهم ومشاريعهم الصوتية ليتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم المكوّنة من أساتذة الإعلام والاتصال بالجامعة وخارجها. ولدى الإعلان عن الفائزين بختام البرنامج، سيتم تتويجهم بلقب سفراء صوت الجامعة لعام 2023 في الطبعة الأولى للمسابقة. ويَعتبر فوزي دكاري البرنامج نموذجاً مصغّراً عن «البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي» الذي ينظمه مركز الشباب العربي سنوياً.