باحثون يطورون طريقة جديدة لعلاج سرطان نادر

طورت دراسة جديدة، أجريت في الدنمارك، طريقة جديدة يمكن أن تساعد مرضى أحد السرطانات النادرة. يقول البروفيسور المشارك مورتن شيبي-كنودسن من مركز الشيخوخة الصحية في قسم الطب الخلوي والجزيئي في جامعة كوبنهاغن، المسؤول عن الدراسة الجديدة "تعلمنا أن مرضى السرقوم، الذين تحتوي خلاياهم السرطانية على نسبة عالية من البروتين cep135، هم أسوأ حالًا. ولكن تثبيط الجين المسمى plk1 يمنع أيضًا نمو خلايا السرقوم. وهذا يشير إلى أنه يمكننا استهداف علاج مرضى السرقوم الأكثر تأثرا".
- ما هو مرض السرقوم؟ السرقوم أو الورم العضلي الخبيث أو الورم اللحمي الخبيث هي أورام سرطانية توجد في العظام أو العضلات أو الأنسجة الدهنية. إنه نوع نادر من السرطان يظهر في واحد بالمائة فقط من مرضى السرطان، وهو معقد ويصعب علاجه. تتوفر بالفعل طرق لتحديد تشخيص مرضى الورم العضلي الخبيث، وكذلك أشكال العلاج المختلفة. لكن الدراسة الجديدة حددت طريقة جديدة. هناك نوعان رئيسيان من هذه الأورام: الأورام اللحمية العظمية وسرقوم الأنسجة الرخوة (توجد في العضلات والأنسجة الدهنية والأنسجة الضامة والأوعية الدموية والورم العصبي). يؤكد شيبي-كنودسن "هذه طريقة جديدة وربما أفضل لعلاج الأورام اللحمية. وإدخال طريقة أخرى هو خبر سار دائمًا للمرضى. لأنه لا يوجد نوعان من السرطان متشابهان. من الناحية المثالية، يجب أن يكون هناك دائما علاج خاص لكل مريض". وهو يأمل أن يقوم الباحثون الآخرون، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق الاختبار اللازمة بدراسة نتائجه، بمزيد من التفصيل وفي النهاية تصميم علاج جديد. إذا نجحت الطريقة، فإنه يعتقد أن علاجًا جديدًا قد يكون متاحًا لمرضى هذا النوع من السرطان في غضون خمس إلى 10 سنوات.
أعراض شيخوخة مبكرة بدأ مورتن شيبي-كنودسن وزملاؤه بدراسة المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية نادرة مثل متلازمة ويرنر (فيرنر). يعاني هؤلاء المرضى من أعراض الشيخوخة المبكرة، مثل الشيب والتجاعيد وفقدان الأنسجة الدهنية، ولديهم مخاطر عالية للإصابة بالسرطان في سن مبكرة. يضيف شيبي-كنودسن "تعد الأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطان أحد مجالات اهتمامي الرئيسية كباحث في مركز الشيخوخة الصحية. مع تقدمنا في السن، تحدث الكثير من الأشياء للجسم، وقد يكون تحديد العلاقة السببية أمرًا صعبًا. ولكن لدى الأشخاص، الذين يعانون من متلازمة ويرنر على سبيل المثال، من الأسهل معرفة الجينات المسؤولة عن تلك الأعراض المبكرة". من أجل تحديد سبب إصابة هؤلاء المرضى بالسرطان في سن مبكرة، قارن الباحثون التعبيرات الجينية عبر تلك الاضطرابات العصبية، وهو ما مكنهم من التعرف على الطفرات الجينية في آلاف الاضطرابات المختلفة. واتضح أن البروتين cep135 هو قاسم مشترك لجينات السرطان لتلك الاضطرابات العصبية. يوضح شيبي-كنودسن "هذا جعلنا ندرس التعبيرات الجينية لمختلف أنواع السرطان، وعلمنا أن البروتين Cep135 مرتبط بارتفاع معدل الوفيات في الورم العضلي الخبيث، ولكن أيضًا في سرطان المثانة. كان الورم العضلي الخبيث مثيرا للاهتمام بشكل خاص، حيث إن العديد من مرضى متلازمة ويرنر يصابون بمرض الورم العضلي الخبيث".
تثبيط مرض الورم العضلي الخبيث أخيرًا، سعى الباحثون لإيجاد طرق لتثبيط مرض الورم العضلي الخبيث. تمكن الباحثون، من خلال تثبيط الجين plk1، من استهداف هذا الورم الخبيث. يقول شيبي-كنودسن "تشير الدراسة إلى أنه يمكننا استخدام الأمراض الوراثية، التي تُظهر تسارع الشيخوخة، لتحديد أهداف العلاج الجديدة. في هذه الدراسة، قمنا بفحص السرطان. ولكن يمكن استخدام الطريقة من حيث المبدأ لجميع الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها". نُشر العمل في مجلة Cell Death & Disease.