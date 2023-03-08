سوني تطالب بإجبار «مايكروسوفت» على بيع «كول أوف ديوتي»
أرشيفية
8 مارس 2023 22:14
حثت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة سوني جروب كورب المنتجة لجهاز الألعاب بلاي ستيشن هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا على رفض صفقة استحواذ إمبراطورية البرمجيات الأميركية مايكروسوفت على شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر البريطانيا أكتيفيجن بيلزارد، أو إجبار الشركة الأميركية على بيع لعبة «كول أوف ديوتي» الشهيرة.
وقالت سوني إنه لا يوجد خيار ثالث لمنع تضرر العملاء في سوق ألعاب الحوسبة السحابية وأجهزة ألعاب الكمبيوتر.
وحذرت سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا في الشهر الماضي من مخاطر استحواذ شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت كورب على شركة ألعاب الكمبيوتر أكتيفيجن بليزارد، مقابل 69 مليار دولار على مستوى المنافسة في سوق ألعاب الكمبيوتر ببريطانيا، مشيرة إلى أنها قد تضطر لإجبار الطرفين على بيع لعبة «كول أوف ديوتي» إلى طرف ثالث لإتمام الصفقة.