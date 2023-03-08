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الألمانيات لا يشعرن بالمساواة مع الرجال

الألمانيات لا يشعرن بالمساواة مع الرجال
9 مارس 2023 01:10

برلين (د ب أ)

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أظهر استطلاع للرأي أن غالبية النساء في ألمانيا لا يشعرن بالمساواة في الحقوق مع الرجال. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونُشرت نتائجه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن 62% من الألمان لا يعتقدون أن «الرجال والنساء في ألمانيا يتمتعون حالياً بحقوق ومكانة متكافئة في المجتمع أو يتلقون معاملة على قدم المساواة في جميع النواحي». وبلغت النسبة بين النساء اللاتي تبنين هذا الرأي 73%، مقابل 48% بين الرجال. وفيما يتعلق بفرص العمل، ذكرت 61% من النساء والفتيات أنهن غير متساويات مع الرجل.

ألمانيا
المساواة بين الجنسين
معهد يوجوف
اليوم العالمي للمرأة
يوم المرأة العالمي
يوم المرأة
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