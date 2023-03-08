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«ناسا»: نوفمبر 2024 موعد إطلاق «أرتيميس 2»

«ناسا»: نوفمبر 2024 موعد إطلاق «أرتيميس 2»
9 مارس 2023 01:10

واشنطن (أ ف ب) 

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ناسا تستعد لمهمة الفضاء المأهولة "أرتميس 2" في نوفمبر 2024

حدّدت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» نوفمبر 2024 موعداً لإطلاق مهمة «أرتيميس 2» التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ عام 1972.
وجاء إعلان التاريخ عقب النجاح الذي حققته مهمة «أرتيميس 1» التي انتهت في ديسمبر الماضي واستغرقت نحو 25 يوماً. وكانت مركبة أورايون غير المأهولة انطلقت في رحلة تجريبية أولى بواسطة صاروخ «اس ال اس» الأقوى في العالم، وحلّقت في محيط القمر بنجاح قبل عودتها إلى الأرض. وقالت «ناسا»: «تحليل تفاصيل المهمة مستمر، والنتائج تتيح إطلاق المهمة الثانية نهاية نوفمبر 2024».

ناسا
وكالة ناسا
وكالة الفضاء الأميركية
أرتيميس
رواد الفضاء
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