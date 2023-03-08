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«يوتيوب» تليّن قيودها على استخدام الكلمات النابية في الفيديو

منصة "يوتيوب"
8 مارس 2023 21:23

اعتمدت منصة "يوتيوب " الأميركية العملاقة التابعة لمجموعة "جوجل" قيوداً أكثر ليونة من تلك التي كانت تفرضها على استخدام الألفاظ النابية في مقاطع الفيديو بالفرنسية والإنجليزية، متراجعة عن قواعدها السابقة التي أثارت سخط منتجي المحتوى.

فبالنسبة إلى فرنسا، كانت المنصة أعلنت في يناير الفائت أن تضمُّن مقطع الفيديو كلمات بذيئة في أول 15 ثانية منه يؤدي إلى حرمان مؤلفه عائدات الإعلانات.

واعترض كثر من مبتكري المحتوى هذه القواعد الشديدة الصرامة، وشكوا حرمان مقاطعهم المصوّرة القديمة الخاصة العائدات الإعلانية مشيرين إلى أن هذه الخطوة فوتّت عليهم مداخيل. وراح بعضهم يبادر إلى تغطية عبارات قد تكون إشكالية بمؤثرات صوتية لتجنّب تدبير حرمانهم المداخيل الذي قد يكون له أثر رجعي.

إلا أن مدير الشراكات في "يوتيوب فرنسا" رومان كابريوليه أعلن مساء الثلاثاء تخفيف هذه القيود إذ أوضح عبر تويتر أن "كلمات عدة كانت تُعتبر إشكالية لن تؤدي بعد الآن إلى حرمان المقطع المداخيل".

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