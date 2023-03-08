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أوروبا شهدت ثاني أكثر شتاء دفئاً منذ بدء التسجيلات

جفاف بحيرة في فرنسا جراء نقص الأمطار
8 مارس 2023 19:59

شهدت أوروبا ثاني أكثر فصول الشتاء دفئا منذ بداية التسجيلات في عام 1979، بحسب ما قالته خدمة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وسجلت ظروف جافة بقدر أكبر من المتوسط في أجزاء كبيرة من المناطق الغربية والجنوبية الشرقية من القارة، بالإضافة إلى مناطق في روسيا.

وأظهرت تقييمات خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ قياس درجات حرارة أظهر أنها كانت أعلى بكثير من المتوسط في أوروبا الشرقية وأجزاء من شمال شرق أوروبا.

وكانت درجات الحرارة أقل من المتوسط في شبه جزيرة أيبيريا.

وأشار التقرير إلى أن الشتاء في الفترة ما بين عامي 2019 و2020 كان هو الأكثر دفئاً على الإطلاق.

على الصعيد العالمي، كان شهر فبراير الماضي هو الخامس من حيث الدفء، بحسب بيانات خدمة "كوبرنيكوس".

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