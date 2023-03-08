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إخراج كرة شعر من معدة طفلة مصابة بمتلازمة نادرة

كرة من الشعر
8 مارس 2023 19:33

تمكن أطباء في جمهورية التشيك من استخراج كرة كبيرة من الشعر، تزن 200 جرام، من معدة طفلة.

وشخصت إصابة الطفلة بحالة نادرة تتسبب في نتف من يعانون منها لشعرهم والتهامه.

وقال الجراح ماتوش بيتيا، اليوم الأربعاء، في المستشفى الذي يقع في بلدة "أوبافا"، إن الطفلة خرجت من العملية دون أي مضاعفات من حالة متلازمة "روبانزل" الشديدة.

وغطت كرة الشعر مساحة 20 في 8 سنتيمترات.

أزيلت الكرة باستخدام منظار البطن، أي جراحة بالمنظار ثلاثي الأبعاد عبر جدار المعدة.

يذكر أن متلازمة "روبانزل"، التي تحمل اسم شخصية خيالية لفتاة ذات ضفيرة طويلة من تأليف الأخوين جريم، هي عبارة عن حالة اضطراب نفسي تصيب البنات من سن الرضاعة وحتى البلوغ.

وبالإضافة إلى الآلام في البطن، قد تسبب كرات الشعر إغلاق القناة الهضمية وقد تؤدي إلى الوفاة.

المصدر: د ب أ
الشعر
متلازمة نادرة
عملية جراحية
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