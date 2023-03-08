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"حق الليلة" لأطفال مرضى السرطان

"حق الليلة" لأطفال مرضى السرطان
8 مارس 2023 18:51

أبوظبي (االتحاد) 

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"حق الليلة".. بهجة الفرجان

نظمت جمعية الإمارات للسرطان فرع رأس الخيمة فعالية بمناسبة النصف من شعبان "حق الليلة" لأطفال مرضى السرطان، بحضور طلاب بعض المدارس، استبشاراً باقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع مركز "راك مول" وفرقة "مزيود الحربية" وفريق "عون لأجلكم أتينا" من مدرسة أذن للتعليم الأساسي وفريق "عون المجتمعي" من مدرسة النجاح وضيافة "دلة الشعب".
 تخلل المناسبة مشاركة الأطفال في الألعاب المتنوعة، إلى جانب المسابقات الثقافية وفقرة الصقور التي قدمها خليفة أحمد سيف الخاطري، والاستمتاع بالمأكولات الشعبية وتوزيع الهدايا.وحضر الفعالية سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً ومهرة محمد بن صراي مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة وأعضاء الجمعية سلطان الشامسي وأحمد عبدالله الطنيجي ومروة منصور الصفدي وهاجر الكاس وأحمد صالح الطنيجي وفريق المتطوعين في الجمعية.
وقال سالم النار في كلمته إن الأسر الإماراتية تحتفل سنوياً بـ "حق الليلة"، وهي مناسبة اجتماعية استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك، ومن مميزاتها أن الأجيال تتوارثها على مر السنين والهدف منها غرس البهجة في نفوس الأطفال. مؤكداً أن جمعية الإمارات للسرطان برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض تولي اهتماماً خاصاً بصحة الأطفال المرضى وتقدم البرامج والمبادرات في سبيل تأمين الدعم المادي والمعنوي لهم وتحقيق أمنياتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.
وقالت مهرة بن صراي إن الاحتفال في "حق الليلة" هو جزء من التراث الإماراتي الأصيل وعلينا واجب إدخال الفرح والسعادة إلى الأطفال الصغار من المرضى.

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