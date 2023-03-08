أسبوع دبي للموضة ينطلق من 10 - 15 مارس

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، هذا الأسبوع في حي دبي للتصميم ومواقع جديدة ومتعدّدة في مختلف أنحاء دبي.
ويقدّم هذا الحدث بنسخته الأولى مساحات ومواقع جديدة مخصّصة لعروض الأزياء وفعاليات متنوّعة تشارك فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمواهب الإقليمية في مختلف أنحاء دبي، ما يرسخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والإقليمية وأبرز المواهب في مجالات التصميم والأزياء والإبداع. وينبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي، مستفيداً مما حقّقه هذا الحدث من نجاحات وإنجازات بارزة، وينطلق بشكل رسمي يوم الجمعة 10 مارس ويستمرّ لغاية الأربعاء 15 مارس. وتشارك فيه مجموعة واسعة من الجهات الدولية والمصمّمين والزائرين، مستقطباً عدداً كبيراً من وسائل الإعلام والجهات الراغبة بالشراء إلى دبي، وذلك بعد أسبوع باريس للموضة لرؤية مجموعات خريف وشتاء 2023 – 2024. ويؤكد هذا الحدث المميّز على التزام مجموعة تيكوم بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع، وتعزيز سمعتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب من أنحاء العالم. وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: كل الأنظار تتجه صوب أسبوع دبي للموضة المنبثق عن أسبوع الموضة العربي، إذ تشكل النسخة الأولى للحدث خطوة تاريخية في مسيرة قطاع الأزياء والموضة على مستوى المنطقة. وأضافت: يأتي انطلاق هذا الحدث البارز احتفاءً بالدور المتنامي الذي تضطلع به دبي اليوم كإحدى عواصم الأزياء العالمية الخمسة الرئيسية، حيث تستقطب أبرز العلامات التجارية العالمية والخبراء من مختلف أنحاء العالم إلى حي دبي للتصميم، الوجهة الإقليمية للإبداع ذات الرؤية الطموحة والمبتكرة التي تهدف إلى تعزيز دور وأثر المبدعين والمصمّمين الموهوبين عبر تسليط الضوء على أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات عالمية. وقال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: نتطلّع إلى انطلاق النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز عواصم الموضة العالمية. ويسرّنا أن يتعاون مجلس الأزياء العربي مع حي دبي للتصميم ونخبة من أبرز أصحاب المصلحة في قطاع الأزياء في دبي والمصمّمين المنتسبين للمجلس، في خطوة أولى من نوعها لتوحيد كافة الفعاليات ذات الصلة بالموضة على المستوى المحلي وتنظيمها تحت مظلّة أسبوع دبي للموضة.وينطوي أسبوع دبي للموضة على إطلاق عدد من المبادرات الجديدة ضمن برنامج الفعاليات المقرّرة، للاحتفاء بالنسخة الأولى من هذا الحدث المميّز ودعم رؤيته الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للموضة، وذلك إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك. وتشمل هذه المبادرات الإعلان عن إنشاء لجنة توجيهية لأسبوع دبي للموضة ولجنة مخصّصة للجهات الراغبة بالشراء ولجنة دائمة للمصمّمين، تعمل مجتمعة تحت إشراف مجلس الأزياء العربي لضمان تحقيق رؤية أسبوع دبي للموضة وأهدافه الطموحة ورسم مستقبل ديناميكي ومستدام لهذا الحدث العالمي الجديد.