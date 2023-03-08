"عروض أبوظبي" تنظم "ليالي رمضان"

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم منصة "عروض أبوظبي"، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملة "ليالي رمضان" خلال الفترة من 16 مارس حتى نهاية شهر أبريل في أنحاء العاصمة، مع برنامج حافل من تجارب التسوق وفنون الطهي والعروض والمنتجات الحصرية، التي تمنح العائلات والأصدقاء أجمل اللحظات خلال شهر رمضان الكريم.وتتعاون "عروض أبوظبي" حصرياً مع العديد من العلامات العالمية المرموقة، التي تطرح مجموعة متنوعة من العروض المميزة وخطوط الأزياء والمنتجات الجديدة. ويُشارك في الحملة أكثر من 25 مركزاً تجارياً وما يزيد على 3.500 متجر، توفر العديد من التجارب غير المسبوقة.

تقدم "عروض أبوظبي"، سلسلة "ليالي رمضان" بمشاركة أكثر من 25 نجماً من الشخصيات المشهورة على منصات التواصل الاجتماعي، والذين يسلطون الضوء على تجارب تسوق "ليالي رمضان" في أبوظبي، وأفضل عروضها. ويمكن للجمهور التعرف على هذه التجارب واكتشاف العروض عن طريق مشاهدة السلسلة القصيرة عبر قناة abudhabiretail@ على انستجرام.

تستضيف ريتوالز فعالية مميزة قبل شهر رمضان تقدم خلالها مجموعة من تجارب العافية الفاخرة من 16 حتى 19 مارس في فندق بارك حياة أبوظبي.

وتُقام فعالية "وورلد أوف ريتوالز" على مدار 4 أيام، وتمنح الضيوف فرصة الاستجمام في عالم من الهدوء والاستمتاع بتجربة التأمل الصوتي، إلى جانب المشاركة في ورش العمل المخصصة للعناية بالذات، فضلاً عن استكشاف المساحات الخاصة بأصناف العطور الفريدة.

تُدشن "فيندي" أول مجلس يحمل علامتها بالمنطقة في مطعم تاشاس، مرسى البطين في أبوظبي طوال شهر رمضان المبارك. ويدعو مجلس فيندي زواره إلى وجبة سحور مميزة مع العائلة والأصدقاء كل ليلة في أجواء تنبض بلمسات العلامة العالمية الرائدة. ويستضيف المجلس، الذي ينطلق يوم 25 مارس، العديد من النجوم والشخصيات الشهيرة.

تتضمن هذه التجربة الاستثنائية قائمة مأكولات رمضانية خاصة من أشهى الأطباق، إلى جانب مجموعة كبيرة من الألعاب والعروض الترفيهية.

تُطلق علامة فرساتشي مجموعة حصرية جديدة بمناسبة شهر رمضان، مع تشكيلة رائعة من الملابس والحقائب والأحذية النسائية، علاوة على طرح عدد من هذه التصاميم بمقاسات الأطفال. واستلهمت هذه المجموعة الحصرية من تصاميم الميدوسا وزهور الأوركيد والباروك الأنيقة، بالإضافة إلى الأزياء الحريرية المزخرفة بالنقوش.

تقدم توري بورش تشكيلة مصغرة ومحدودة من أحدث منتجاتها المصممة حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعكس خطوط الأناقة الشرقية، وتتضمن حقائب اليد والأحذية والساعات، وهي متاحة في أبرز متاجر أبوظبي.

بالتعاون مع علامة ميرباد الإماراتية، تستضيف "عروض أبوظبي" سوقاً رمضانياً ليلياً يحتضن أكثر من 100 متجر إماراتي وعالمي تعرض منتجات عدد كبير من العلامات الرائدة. ويجمع الحدث بين تجارب التسوق والبرامج الترفيهية التي تمزج الثقافة الإماراتية الأصيلة بطابع عصري مبتكر.

يطرح متجر ترايانو تشكيلات حصرية من منتجات عدد من أبرز العلامات الإماراتية والعالمية خلال شهر رمضان.

تستقبل شارلوت تيلبري الجميع لتمضية أجمل الأوقات خلال ليالي رمضان في أول مجلس يحمل علامتها في المنطقة، والذي يستضيفه "سوسايتي كافيه" بممشى السعديات. ويوفر المجلس مساحة فاخرة لقضاء أمسيات رمضانية أصيلة، مع الكثير من الأنشطة والألعاب وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة، وعروض لفناني مستحضرات التجميل من المنطقة والعالم.

يستضيف منتجع بيورا ايكو ريتريت في جزيرة الجبيل إفطاراً صحياً لفترة محدودة، مع الاستمتاع بالهدوء والسكينة في أحضان الطبيعة. وتشتمل التجربة على جلسة يوغا وتأمل تليها وجبة الإفطار الصحية التي صممها الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي.