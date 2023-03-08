"القرية العالمية" و"بلووم ورلد" تحتفلان بـ «المخرجين الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القرية العالمية وأكاديمية بلووم ورلد، عن أسماء الفائزين بمسابقة «جائزة المخرجين الشباب» خلال حفل خاص لتوزيع الجوائز أقيم يوم أمس على «مسرح الصغار» في القرية العالمية، حيث فاز كل من مارك ميت (9 سنوات)، وسنا ساجن (13 سنة) بمنحة دراسية كاملة من أكاديمية بلووم ورلد، بعد فوز فيلميهما القصيرين بالمركز الأول في فئاتهما.تنافس المشاركون في المسابقة التي أقيمت تحت شعار «عالمي الأكثر روعة» لإظهار مهاراتهم في صناعة فيلم قصير يروي قصتهم أو قصص شخصيات يعرفونها، تسعى لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع، أو يلقي الضوء على اسهاماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

تولى تقييم الأعمال المقدمة لجنة تحكيم مرموقة ضمت في عضويتها سعيد الجناحي، مدير العمليات- لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وجون بيل، مدير أكاديمية بلوم وورلد، ونايلة أوشا، ممثلة ومقدمة برنامج The Big Breakfast على محطة Hit 96.7 الإذاعية، والمخرجة الإماراتية نهلة بن فهد، وهيلين فارمر، المذيعة في محطة Dubai Eye 103.8 الإذاعية.

وأشادت مايا جود، مدير أول العلامة التجارية والتسويق في القرية العالمية، بالإقبال الكبير الذي شهدته المسابقة من قبل الشباب، وقالت: نحن سعداء بهذا التفاعل الكبير والاستجابة السريعة من صانعي الأفلام الشباب الموهوبين، الذين أظهروا إبداعاً وقدرةً ملفتة على إلهام الآخرين. وسُررنا بالتعاون مع أكاديمية بلووم ورلد لتقديم هذه المنح الدراسية للفائزين، الذين نأمل أن يمضوا قدماً في إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمعاتهم وخارجها.

وقال جون بيل، مدير أكاديمية بلووم ورلد: أثار الكم الهائل من طلبات المشاركة التي تلقيناها إعجابنا، ونشكر جميع الأسر التي شجعت أبناءها على المشاركة في مسابقة «جائزة المخرجين الشباب»، والتي أتاحت لنا فرصة التعرف على مواهب استثنائية عززت آمالنا بقدرة الجيل الصاعد على إحداث تأثير إيجابي حقيقي في العالم، والإسهام في عملية بناء مستقبل أكثر إشراقاً. ونهنئ جميع من شارك في المسابقة، ويسعدنا الترحيب بـمارك وسنا في أكاديمية بلووم ورلد.

وقال كارك ميت، الفائز في فئة الصغار: الفوز بهذه الجائزة كان شعوراً رائعاً حقاً. أنا متحمس للغاية للإنضمام إلى أكاديمية بلووم ورلد حيث سيساعدونني في تعلّم المهارات التي أحتاجها لتحقيق حلمي في إنشاء ألعاب في الميتافيرس.

وأضافت سنا ساجن، الفائزة في فئة الناشئين: أود أن أشكر القرية العالمية وأكاديمية بلووم ورلد لإتاحة هذه الفرصة الرائعة. ليس هناك الكثير من الفرص لصانعي الأفلام أو الممثلين في مثل سنّي، وقد ساعدتني هذه المسابقة في تعلّم المزيد من المهارات وقد أتت ثمارها في النهاية.

أطلقت القرية العالمية وأكاديمية بلووم ورلد مسابقة «جائزة المخرجين الشباب» احتفاءً بـ «الشهر العالمي للإبداع» في يناير من هذا العام. كذلك تعاونت الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة، مع عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع لتنظيم ورش عمل تعليمية لمساعدة المشاركين في الاستعداد الجيد لخوض المسابقة واستكمال أعمالهم.

وتقع أكاديمية بلووم ورلد، التي تأسست في أغسطس 2022، في منطقة البرشاء بدبي، وتعد أول مدرسة في الدولة تعتمد نموذج اليوم المدرسي القائم على ساعات تعليم مرنة.