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«ميرال ديستينيشنز» تستعرض تطورات جزيرتي ياس والسعديات

«ميرال ديستينيشنز» تستعرض تطورات جزيرتي ياس والسعديات
8 مارس 2023 17:37

تشارك «ميرال ديستينيشنز»، شريك العمليات التجارية والترويجية لجزيرة السعديات وجزيرة ياس أبوظبي، في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 7 – 9 مارس.

وستسلط الشركة الضوء خلال هذه المشاركة على الحملات التجارية الرئيسة لكلتا الوجهتين للعام 2023، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بـ«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس، أبوظبي» الذي افتتح أبوابه رسمياً في شهر فبراير الماضي من هذا العام.

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز: «تسعدنا المشاركة مرة أخرى في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في الوقت الذي نواصل فيه تزويد ضيوفنا بأفضل تجارب الترفيه والسياحة. ندرك الدور المهم الذي يلعبه خبراء صناعة السفر في الترويج لجزيرة ياس وجزيرة السعديات، ونؤكد التزامنا بالعمل الوثيق معهم لتقديم تجارب فريدة وحقيقية لعملائهم في مختلف أنحاء العالم. سنقوم خلال مشاركتنا في دورة هذا العام من المعرض بتسليط الضوء على مجموعة المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لشركاء السفر، ونتطلع إلى المشاركة مع الشركاء وقادة الفكر لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، لاستكشاف الطرق التي تمكننا من العمل معاً لإعادة تأكيد التزامنا بتطوير صناعة السياحة على مستوى العالم».

وتُعتبر جزيرة السعديات الوجهة الشاطئية الساحرة في أبوظبي التي تتميز بمشاهدها الطبيعية الأخاذة وشواطئها وإطلالاتها الخلابة على المياه الساحرة للخليج العربي، وتبعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط إمارة أبوظبي. وتنفرد جزيرة السعديات أبوظبي بامتلاكها أحد أفضل الشواطئ في الشرق الأوسط، وقد عززت الجزيرة هذه الشهرة بحصولها على لقب «أفضل شاطئ في الشرق الأوسط» من قبل جوائز السفر العالمية للسنة الـ 11 على التوالي.
وتستقبل جزيرة السعديات ضيوفها بأجواء شاطئية فريدة تمنحهم حالة من التناغم والانسجام بين رمال الشواطئ البيضاء ومياه البحر الصافية، وتعتبر الجزيرة موطناً لأشكال مختلفة من الحياة البرية والبحرية، وتوفر للضيوف فرصة فريدة لمشاهدة الحيوانات في موائلها الطبيعية. كما تحتضن الجزيرة عدداً من المنتجعات الفاخرة والمرافق الترفيهية الفريدة، وتضم باقة متميزة من مرافق الضيافة والمطاعم وغيرها من التجارب الرياضية والترفيهية العالمية.
وتقدم جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، مجموعة واسعة من العروض والفعاليات للضيوف من مختلف أنحاء العالم، إذ يعتبر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الحدث الأبرز بالنسبة لعشاق سباقات السيارات في ألمانيا، ووجهة محبي الحماس والسرعة القادمين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة الموسم النهائي الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس هذا العام خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023. كما توفر جزيرة ياس باقة متنوعة من الفعاليات والعروض العالمية في «الاتحاد أرينا»، والتي تواصل إدخال الفرح والبهجة على قلوب الضيوف من مختلف الأعمار والاهتمامات.
وتستعد جزيرة ياس لإثراء مجموعتها من المرافق الترفيهية العالمية من خلال الافتتاح المرتقب لـ «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» خلال العام 2023، والتي ستمثل الجيل الجديد من المدن الترفيهية للحياة البحرية التي تحكي قصة المحيط الذي يجمعنا والتي تُبرز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، لتشكل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكبنا. وتوفر «سي وورلد أبوظبي» أفضل التجارب العائلية الترفيهية الغامرة ضمن ثماني مناطق ترفيهية مختلفة تتميز كل منها بألعاب وجولات فريدة وتجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية، وعروض تعليمية وألعاب وجولات ترفيهية مُلهمة، إلى جانب أفضل تجارب الطعام والتسوق الحصرية.
وكانت «ميرال ديستينيشنز» قد افتتحت في شهر فبراير الماضي «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس - أبوظبي»، المركز الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في أبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية، ويعمل كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية ومساهم أساسي في جهود الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة وخارجها.
كما تقدم جزيرة ياس لضيوفها باقات ترفيهية متكاملة مثل باقة الإقامة واللعب التي ستشمل قريباً الدخول إلى «سي وورلد أبوظبي»، والتي تتيح لوكلاء السفر الفرصة لشراء الباقات عبر موقع الحجوزات الخاص بشركة «ميرال ديستينيشنز» أو من خلال الشركاء المعتمدين. 

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