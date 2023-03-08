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ناسا تحدد موعد إرسال رواد فضاء إلى القمر

القمر
8 مارس 2023 17:26

حدّدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نوفمبر 2024 موعداً لإطلاق مهمة "أرتيميس 2" التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ العام 1972.
جاء الإعلان عن هذا التاريخ عقب النجاح الذي حققته مهمة "أرتيميس 1" التي انتهت في ديسمبر الماضي واستغرقت أكثر من 25 يوماً بقليل.
كانت مركبة "أورايون" غير المأهولة انطلقت في رحلة تجريبية أولى بواسطة صاروخ "اس ال اس" الأقوى في العالم، وحلّقت في محيط القمر بنجاح قبل عودتها إلى الأرض.
وقال المدير المساعد في وكالة ناسا جيم فري، في مؤتمر صحافي، إنّ تحليل تفاصيل هذه المهمة مستمر، مشيراً إلى أنّ النتائج الأولى تتيح إطلاق مهمة "أرتيميس" الثانية قرب "نهاية نوفمبر 2024"، أي بعد أكثر من عام ونصف العام.
ويُفترض أن تعلن ناسا، خلال العام الحالي، أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيشكّلون طاقم "أرتيميس 2". وبات معلوماً أنّ كندياً سيكون من بين هؤلاء. وتعتزم مهمة "أرتيميس 2" التحليق في محيط القمر من دون الهبوط على سطحه، ضمن مهمة تستمر حوالى عشرة أيام.
أما مهمة "أرتيميس 3" التي لا تزال مقررة رسمياً عام 2025، فستتيح الهبوط على الجانب الجنوبي للقمر حيث يُسجل وجود مياه جليدية.
وقال جيم فري "لا نزال على قرارنا بأن تكون الفترة الفاصلة بين مهمتي أرتيميس 1 وأرتيميس 2 عبارة عن 12 شهراً"، مشيراً إلى أنّ المهمة الثالثة ستكون معلّقة لحين الانتهاء من تصنيع معدات لازمة للمهمّة يجري تطويرها حالياً.
وتابع "نحن بحاجة إلى مركبة هبوط على سطح القمر وبزات فضائية لاستكشاف سطحه".
يرمي برنامج "أرتيميس" إلى إرسال أول امرأة إلى القمر. وسبق أن وطئ 12 رجلاً سطح القمر ضمن مهمة "أبولو" عام 1972.
وتهدف ناسا إلى ترسيخ وجود بشري دائم على القمر من خلال قاعدة على سطحه ومحطة فضائية تدور حوله، تحضيراً للتوجه إلى المريخ ربما أواخر 2030.

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المصدر: آ ف ب
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