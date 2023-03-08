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بالصور.. رصد غروب الشمس من سطح المريخ في مشهد يحبس الأنفاس

بالصور..غروب الشمس من سطح المريخ في مشهد يحبس الأنفاس
8 مارس 2023 12:34

 

هل تساءلت يوما كيف يبدو شكل مشاهدة غروب الشمس من سطح المريخ؟ ذلك ما أظهرته صور جديدة ومبهرة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وقال موقع "ناسا" إن العربة الجوالة المخضرمة "Curiosity" التقطت مشهد غروب الشمس المذهل من سطح كوكب المريخ، وذلك في بداية حملة جديدة للتصوير السحابي.

وتظهر الصور الجديدة، التي التقطت الشهر الماضي، أشعة الشمس بوضوح على الكوكب الأحمر.

  • بالصور..غروب الشمس من سطح المريخ في مشهد يحبس الأنفاس
    بالصور..غروب الشمس من سطح المريخ في مشهد يحبس الأنفاس

 

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وذكر المصدر: "عندما نزلت الشمس فوق الأفق في 2 فبراير، أضاءت أشعة الشمس مجموعة من الغيوم. تعرف هذه الأشعة بالأشعة الشفقية".

وأوضح: "كانت هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مشاهدة أشعة الشمس بوضوح على كوكب المريخ".

  • بالصور..غروب الشمس من سطح المريخ في مشهد يحبس الأنفاس
    بالصور..غروب الشمس من سطح المريخ في مشهد يحبس الأنفاس

 

والتقطت المركبة الجوالة أشعة الشمس على شكل صور بانورامية (28 صورة)، قبل إرسالها إلى الأرض من أجل معالجتها بحسب سكاي نيوز العربية.

و"كيوريوسيتي" هي عربة متجولة على المريخ تتحرك بالطاقة النووية. وحطت على الكوكب الأحمر في أغسطس 2012.

المصدر: وكالات
الشمس
المريخ
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