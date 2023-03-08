الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تيك توك يتيح لمستخدميه إنتاج مقاطع مصورة تصل إلى 20 دقيقة

تيك توك يتيح لمستخدميه إنتاج مقاطع مصورة تصل إلى 20 دقيقة
8 مارس 2023 09:44

 قال تطبيق تيك توك الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل سعر، فاتحا بذلك بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال.

ستتيح خدمته الجديدة "سيريز" لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف "جدار دفع". وأطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حاليا هي عشر دقائق.

وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد فيسبوك وإنستجرام المملوكان لميتا بلاتفورمز بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل تيك توك حاليا غمار المنافسة مع عملاق آخر.. يوتيوب التابع لجوجل.

قال تيك توك، المملوك لبايت دانس، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدينة ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب الوجهة المهيمنة فيها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان تيك توك سيأخذ مقابل من صناع المحتوى على ذلك. ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلا عن إدارته صندوقا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

بلغ عدد مستخدمي تيك توك مليار مستخدم نشط شهريا في سبتمبر 2021، ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين. بالمقارنة، كان لدى فيسبوك قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا في ديسمبر 2022.

أخبار ذات صلة
"تيك توك" تطلق خاصية تحذير المستخدمين أثناء التصفح
45 دقيقة مدة متابعة المستخدم لـ«تيك توك»
المصدر: وكالات
تيك توك
فيسبوك
إنستجرام
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
عربي ودولي
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
اليوم 07:12
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©