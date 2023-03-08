الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مذنب نادر في طريقه نحو الأرض.. شُوهد قبل 80 ألف عام

مذنب نادر في طريقه نحو الأرض.. شُوهد قبل 80 ألف عام
8 مارس 2023 09:39

 كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن مذنب نادر جداً يقترب من الأرض وسيكون مرئياً بالعين المجردة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المذنب، الذي يعرف رسمياً باسم "C/2023 A3"، تم توثيقه في 22 فبراير الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب أفريقيا وتشيلي وهاواي.

وأضافت أن هذا المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى أفريقيا.

وأشارت إلى أن "C/2023 A3" يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري، وسيقترب من الشمس في سبتمبر 2024.

وبعدها بنحو شهر، سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبالتحديد في 13 أكتوبر.

وأوضحت "ديلي ميل" أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه "جسم كبير جدا" وسيكون مرئيا بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.

وفي هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن "الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب"، مبرزا أنه سيكون أكثر سطوعا بحوالي 100 مرة من المذنب الأخضر، الذي أذهل العالم في فبراير.

أخبار ذات صلة
طريقة عسكرية تساعدك على النوم العميق خلال دقيقتين
عاصفة مرعبة قد تضرب الشمس.. ما تأثيرها على الأرض؟
المصدر: وكالات
الأرض
مذنبيقترب من الأرض
تلسكوب
السماء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
عربي ودولي
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
اليوم 07:12
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©