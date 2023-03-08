ناسا تستعد لمهمة الفضاء المأهولة "أرتميس 2" في نوفمبر 2024
ناسا تستعد لمهمة الفضاء المأهولة "أرتميس 2" في نوفمبر 2024
8 مارس 2023 07:57
بعد نجاح مهمة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أرتميس 1 غير المأهولة إلى القمر، قالت وكالة الفضاء الأميركية الثلاثاء إنها تهدف إلى أول رحلة مأهولة، هي المهمة أرتميس 2، في نوفمبر 2024.
وقال جيم فري من ناسا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن الوكالة تتعلم قدر الإمكان من مهمة أرتميس الأولى، التي انتهت في ديسمبر عندما سقطت كبسولة أوريون غير مأهولة في المحيط الهادئ بعد رحلة استمرت شهرا تقريبا في الفضاء أخذتها حول القمر.
وأضاف فري: "نتعلم قدر الإمكان من أرتميس 1 للتأكد من أننا نفهم تماما كل جانب من جوانب أنظمتنا وتغذية تلك الدروس المستفادة في كيفية التخطيط للمهام المأهولة".
وتابع: "تحليق الطاقم بأمان هو أولويتنا القصوى لأرتميس 1". وتهدف مهمة أرتميس إلى إعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى القمر، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل.
يشار إلى أن أرتميس 2 ، أول رحلة مأهولة حول القمر، ستتبعها رحلة مأهولة أخرى تتضمن الهبوط على سطح القمر.