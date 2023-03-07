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أقل توأمين وزناً يحتفلان بعيد ميلادهما الأول

أقل توأمين وزناً يحتفلان بعيد ميلادهما الأول
8 مارس 2023 01:38

أوتاوا (أ ف ب)

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احتفل توأمان كنديان جاءا إلى الحياة عبر أبكر ولادة في العالم، ولم يكن لديهما، بحسب الأطباء، أي فرص للبقاء على قيد الحياة، بعيد ميلادهما الأوّل، ليسجلا بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «جينيس». وكانت الطفلة أديا والطفل أدريال وُلدا في مارس 2022 حين كانت والدتهما في الأسبوع الـ 22 من الحمل، ليحطّما بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر ولادة لتوأمين، والثاني لأدنى وزن يولد به توأمان.. وأشار والدا التوأمين، خلال الاحتفال، إلى أنّ الأطباء قالوا لهما إنّ الطفلين ليس لديهما فرصة للبقاء، لكنهما أتمّا عامهما الأول.

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