فشل إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد

طوكيو (أ ف ب)

فشلت، أمس، عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد «اتش 3»، ما دفع وكالة الفضاء اليابانية إلى إصدار أمر بتدميره ذاتياً بعدما توصّلت إلى أنّ المهمة لن تحقق أهدافها. ويشكّل فشل إطلاق الصاروخ ضربة لوكالة الفضاء اليابانية، بعد محاولة فاشلة أولى لإطلاقه الشهر الفائت.

ورغم أن المرحلة الأولى من انفصال الصاروخ عن قاعدته سارت كما كان متوقعاً، ظهرت مؤشرات وجود مشكلة عقب الإطلاق. وقال معلّقون في بث مباشر أطلقته الوكالة اليابانية لعملية الإقلاع: «هناك مشكلة.. يبدو أنّ سرعة الصاروخ تنخفض»، ثم أعلن مركز القيادة فشل المهمة.