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تشخيص أنيميا الأطفال بالهواتف المحمولة

تشخيص أنيميا الأطفال بالهواتف المحمولة
8 مارس 2023 01:38

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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توصل فريق مشترك من الباحثين في بريطانيا وغانا إلى تقنية جديدة، تتيح تشخيص فقر الدم عند الأطفال بواسطة صور الهواتف المحمولة. وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «بلوس وان 175»، استطاع الفريق البحثي من كلية لندن الجامعية وجامعة غانا تشخيص «أنيميا» الأطفال عن طريق تحليل صور عبر الهواتف المحمولة لبعض أجزاء الوجه والعينين. وتسهل هذه التقنية الجديدة إمكانية اكتشاف فقر الدم لدى الأطفال في الدول الفقيرة والمتوسطة مثل غانا التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بهذا المرض الذي ينجم عن نقص الحديد.

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