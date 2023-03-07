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ممر بيولوجي لحماية غزلان الهويمول

ممر بيولوجي لحماية غزلان الهويمول
8 مارس 2023 01:38

سانتياغو (رويترز) 

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أطلقت تشيلي برنامجاً لحماية غزال الهويمول، وهو غزال جنوبي مهدد بالانقراض، من خلال إنشاء ممر بيولوجي خاص، وقالت مؤسسة إعادة بناء تشيلي، ووزارة الزراعة التشيلية: إن «ممر هويمول الوطني» سيتألف من نحو 16 منطقة متصلة تحميها الدولة جنباً إلى جنب مع مبادرات الحفاظ على الطبيعة الخاصة الأخرى.
وأضافت الوزارة: «تسعى هذه المبادرة إلى الحد من التهديدات التي يتعرض لها هذا النوع، وتعزيز أعداد غزلان الهويمول في المناطق الرئيسية للحفاظ على الطبيعة في منطقة باتاجونيا بارك»، وأضافت أنها ستبني أول مركز لإنقاذ وتأهيل وتكاثر غزلان الهويمول في العالم.

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