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ميتا تواصل إصدار أدوات الذكاء الاصطناعي

ميتا تواصل إصدار أدوات الذكاء الاصطناعي
8 مارس 2023 01:38

(رويترز) 

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أكدت «ميتا بلاتفورمز» إنها ستواصل إصدار أدوات الذكاء الاصطناعي للباحثين المعتمدين، على الرغم من المزاعم بأن أحدث طراز لغوي كبير قد تسرب لمستخدمين لا حق لهم في الحصول عليه.
وأضافت «ميتا» رغم أن النموذج ليس متاحاً للجميع، وحاول البعض الالتفاف على عملية الموافقة، فإننا نعتقد أن استراتيجية الإصدار الحالية تسمح لنا بموازنة المسؤولية والانفتاح.
وقالت الشركة إن بوسع النموذج إنتاج محادثة بشرية، وهي قدرة ذكاء اصطناعي طورتها شركة «أوبن إيه.آي»، مصممة روبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي»، و«ألفابت»، مالكة جوجل، وتستخدم قوة حوسبة أقل بكثير.

ميتا
الذكاء الاصطناعي
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