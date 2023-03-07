اكتشاف رابط بين المساحات الخضراء والاكتئاب

خلص فريق من الباحثين الأميركيين إلى وجود رابط بين التعرض للمساحات الخضراء وانخفاض مخاطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة لدى الأمهات.
وحلل فريق من الباحثين، بقيادة جامعة كاليفورنيا إيرفين، أكثر من 415 ألف سجل صحي إلكتروني للولادات إثر مدة حمل كاملة في جنوب كاليفورنيا.
تقترح الدراسة، التي نُشرت على الإنترنت في مجلة The Lancet Regional Health - Americas، على الباحثين ومخططي المدن والمتخصصين في الصحة العامة أن يعملوا معاً لتطوير السياسات والتدخلات التي تزيد من مقدار تغطية الأشجار لخلق بيئة مفيدة لأفراد المجتمع، خاصة الأمهات الجدد المعرضات لخطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
قال جون وو، المؤلف الكبير وأستاذ الصحة البيئية والمهنية في برنامج جامعة كاليفورنيا إيرفين في الصحة العامة "هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي فحصت العلاقة بين المساحات الخضراء المتنوعة واكتئاب ما بعد الولادة ودور النشاط البدني. لقد تمكنا من إظهار انخفاض خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة المرتبط بالتعرض على مستوى العين للمساحات الخضراء في شوارع الحي، وقد زاد هذا الانخفاض بواسطة مزاولة النشاط البدني".
وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن واحدة من كل ثماني نساء ولدن مؤخراً تعاني من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة. وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤثر الحالة على صحة الأم وقد تسبب مشاكل في النوم والأكل والسلوك للطفل.
شرع فريق جامعة كاليفورنيا إيرفين في سد فجوة في البحث حول العلاقة بين المساحات الخضراء واكتئاب ما بعد الولادة. غطت الدراسات الحالية اكتئاب ما قبل الولادة فقط واعتمدت فقط على بيانات الفضاء الأخضر المستندة إلى الأقمار الصناعية، دون النظر في أنواع المساحات الخضراء أو الدور الوسيط للنشاط البدني.
كشف تحليل السجلات الصحية الإلكترونية لـ 415،020 ولادة فردية لنساء مقيمات في جنوب كاليفورنيا بين عامي 2008 و2018 أن أعلى انخفاض في خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة كان مرتبطًا بمنظر على مستوى الشارع للمساحات الخضراء، مقارنةً، على سبيل المثال، بالقرب من حديقة.
وقالت المؤلفة الرئيسية يي صن "انخفض خطر اكتئاب ما بعد الولادة بنسبة 4.2٪ تقريباً مع كل زيادة بنسبة 10٪ في المساحات الخضراء المطلة على الشارع. أظهرت كثافة الأشجار تأثيرات وقائية أقوى ضد اكتئاب ما بعد الولادة مقابل الأنواع الأخرى من المساحات الخضراء (أي النباتات المنخفضة والعشب)".
علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن زيادة النشاط البدني أثناء الحمل كان مسارًا معقولاً يربط المساحات الخضراء بتقليل خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.