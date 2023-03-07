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«أقلام» من الأخشاب والأحجار الكريمة

«أقلام» من الأخشاب والأحجار الكريمة
8 مارس 2023 01:38

خولة علي (دبي) 

هناك مواهب يمكنها أن تعزف على أوتار الإبداع، لابتكار تحف فنية بديعة من نسج الخيال، تتحول إلى واقع ملموس أمام اجتهاد ومهارات وقدرات الفنان الفنية، لينطلق بكل ثقة نحو الاحتراف، ومن بين الحِرف التي انخرط فيها الشباب بمنتجاتهم المبهرة والمتقنة، «حرفة النجارة» التي انتشرت بشكل واسع فيما بينهم لتلقى منتجاتهم صدى واسعاً، ومن هؤلاء عادل الزريقي الذي احترف تصنيع أقلام من الأخشاب والأحجار الكريمة، ليبدع قطعاً فنية أشبه بالجواهر. 
يروي لنا الحرفي عادل الزريقي تفاصيل رحلته مع حرفة النجارة التي بدأت كفكرة تراوده منذ خمس سنوات، حيث كان شغوفاً بمتابعة تجارب الآخرين عبر الشبكة العنكبوتية التي تضم فضاءً واسعاً من الفنون الحرفية، ما دفعه إلى خوض تجربة الصناعات الخشبية البسيطة، والتعرف على أدوات ومعدات هذه المهنة، لتسهيل إنتاجه لفكرة ما، فبدأ رحلته مع النجارة بتصميم أدوات ومتطلبات منزلية، وكانت ردود الأفعال تجاهها محفزة، ما دفعه للاستمرار في طريقه. 

تطور حضاري 
وأكد الزريقي أن الحرف اليدوية ذات أهمية تاريخية وثقافية كبيرة لدى الشعوب، حيث كانت السبب وراء تطور المجتمعات الحضاري والإنساني، لما لها من أهمية تاريخية وثقافية، فهي تعد الوسيلة الأكثر فاعلية التي اعتمد عليها الإنسان قديماً لتطوير جوانب حياته المعيشية، وتمد الفرد بالمهارة ليصبح منتجاً ومفيداً في مجتمعه، كما أن لها تأثيراً على نفسية الحرفي ليصبح أكثر ثقة بذاته وفخراً بما يقوم به لنفسه وللآخرين، فضلاً عن المردود المعنوي والمادي الذي يجنيه من حرفته.
وأضاف أن الفرد لا بد أن يتحول من فرد مستهلك إلى منتج، حتى يستطيع أن يكون أكثر فعالية في مجتمعه، وعليه استكشاف الشغف الذي بداخله لينطلق إلى عالم الإبداع والابتكار. 

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منتجات فريدة
 مسيرة الزريقي مع حرفته وتطويرها لم تكن بسيطة، فهي لا تخلو من التحديات الكثيرة والعمل الدؤوب، ومتابعة كل ما هو جديد من أدوات ومعدات وخامات، يمكن أن تطور من أفكاره ليبتكر منتجات فريدة ومتميزة، وقد حرص الزريقي على تطوير مهاراته في حِرفة النجارة من خلال تصنيع أقلام تعد كل قطعة منها تحفة فنية تمزج الأخشاب بالايبوكسي التي يعتبرها مادة سحرية في إنتاج أشكال زاهية، كما استخدم الأحجار الكريمة كالكهرمان، ومادة البكالايت المستخدمة في صناعة المسابح، إلى جانب استخدام أنواع من الأخشاب، خاصة من أشجار الزيتون والزان والبلوط والجوز والشريش السدر.

ورشة خاصة
 أسس عادل الزريقي ورشة خاصة تضم معدات بسيطة، مكونة من مخرطة وأجهزة ليزر وأدوات نجارة كهربائية كالمنشار، كما أنشأ موقعاً على الإنترنت لعرض منتجاته من الأقلام والأعمال الخشبية الأخرى، حتى يلمس ردود أفعال الناس حولها، مشيراً إلى أن صناعة الأقلام من الأحجار الكريمة فكرة جديدة تميز بها عن غيره من الحرفيين المحليين، ويسعى حالياً إلى استخدام الجلد الطبيعي في صناعة المحافظ الرجالية والنسائية، وغيرها.

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