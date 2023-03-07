7 مسلسلات تلحق بسباق رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تمكنت سبعة مسلسلات جديدة اللحاق بسباق العرض خلال رمضان المقبل، وانضمت إلى المنافسة الدرامية في اللحظات الأخيرة بعدما تأجلت لأسباب عدة، لظروف الإنتاج والتسويق، أو الكتابة، ولأن غالبيتها من 15 حلقة، فستعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

«رشيد»

يُعد «رشيد»، أحدث المسلسلات المنضمة للسباق الرمضاني، حيث تخوض من خلاله ريهام عبدالغفور تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى في مشوارها، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وصلاح عبدالله، وإخراج مي ممدوح في تجربتها الإخراجية الأولى.

«تلت التلاتة»

وقد حسمت غادة عبدالرازق مشاركتها في السباق الرمضاني، بعد أن وافقت على تصوير مسلسل «تلت التلاتة» مع نجلاء بدر ومصطفى درويش وليلى زاهر، ومن تأليف هبة الحسيني وإخراج محمد هشام الرشيدي.

«محارب»

فاجأ حسن الرداد الجميع بإعلانه دخول حلبة السباق الرمضاني بـ«محارب»، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ويجسد شخصية شاب صعيدي يهرب من الثأر، ليستقر في القاهرة ويعمل سائقاً، ويحاول التكيف في المجتمع الجديد، ولكنه يتعرض لمصاعب ومشاكل كثيرة.

«الكتيبة 101»

انضم مسلسل «الكتيبة 101» لسباق رمضان، ويتناول بطولات الجيش المصري من خلال الكتيبة 101، ودورها في التصدي للتكفيريين في سيناء، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وبطولة آسر ياسين وعمرو يوسف وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب، ووفاء عامر التي تجسد فيه شخصية سيدة بدوية للمرة الأولى في مشوارها.

«مذكرات زوج»

قررت أسرة «مذكرات زوج» تقليص حلقاته إلى 15 فقط، لتتمكن من تصويره في الوقت المتبقي حتى شهر رمضان، ويشارك في بطولته طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، عن قصة أحمد بهجت وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بين الأزواج.

«كشف مستعجل»

يُعرض مسلسل «كشف مستعجل» على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتكون من 15 حلقة، وتشارك في بطولته هنادي مهنا ومصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وميمي جمال، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، ويتناول قصة فتاة تعمل في التمثيل وتواجه عدداً من المشاكل التي تدخلها في أزمات نفسية، وتجد في شقيقها طبيب الأمراض النفسية طوق النجاة.

«بيت السيدة»

يعود حسن يوسف وعفاف شعيب إلى الدراما، حيث يجمعهما «بيت السيدة» معاً بعد غياب 20 عاماً، منذ أن قدما مسلسل «إمام الدعاة»، ويشاركهما البطولة أحمد سلامة وإيمي طلعت زكريا وإخراج سامر خضر.