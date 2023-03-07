الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الجسمي يطلق أغنيته المنفردة الجديدة «صوبنا»

ملصق الأغنية
7 مارس 2023 22:06

دبي (الاتحاد)

برؤيته الموسيقية وألحانه، ومن اللون الشعبي الممزوج بالموسيقى والروح البدوية الشامية، أبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي في أغنيته المنفردة الجديدة «صوبنا»، مجدداً تعاونه مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الذي وصف مشاعر المحب وأحاسيس العشق في أجمل الصفات، ويقول في مطلعها:

أخبار ذات صلة
حسين الجسمي: "الجمهور العماني مكانه في القلب"
حسين الجسمي في ليلة إضافية بـ "الأوبرا السلطانية"

صوبنا صوبنا يالزين كله
         صوبنا يا عويد الخيزرانه
كان ما لك معزّب في المحله
        إقلط ولك معازيب وضِمانه
تَبزِغ نجوم وتبين الأهلّه
       لكن البدر يغرينا بيانه
وانت بدرٍ نهب قلبي وشله
      شل قلبي ولا ردّه مكانه

وحملت أغنية «صوبنا» توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتم تسجيلها وتنفيذها موسيقياً في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.
وتم عرض أغنية «صوبنا» من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع «YouTube»، بالإضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

مانع العتيبة
حسين الجسمي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©