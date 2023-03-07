الجسمي يطلق أغنيته المنفردة الجديدة «صوبنا»

دبي (الاتحاد)

برؤيته الموسيقية وألحانه، ومن اللون الشعبي الممزوج بالموسيقى والروح البدوية الشامية، أبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي في أغنيته المنفردة الجديدة «صوبنا»، مجدداً تعاونه مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الذي وصف مشاعر المحب وأحاسيس العشق في أجمل الصفات، ويقول في مطلعها:

صوبنا صوبنا يالزين كله

صوبنا يا عويد الخيزرانه

كان ما لك معزّب في المحله

إقلط ولك معازيب وضِمانه

تَبزِغ نجوم وتبين الأهلّه

لكن البدر يغرينا بيانه

وانت بدرٍ نهب قلبي وشله

شل قلبي ولا ردّه مكانه

وحملت أغنية «صوبنا» توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتم تسجيلها وتنفيذها موسيقياً في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.

وتم عرض أغنية «صوبنا» من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع «YouTube»، بالإضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.