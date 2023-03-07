8 أساليب تربوية خاطئة

ترجمة: عزة يوسف

يحب جميع الآباء والأمهات أبناءهم ويرغبون في رؤيتهم ناجحين وسعداء، إلا أن الكثير منهم يتبنون أساليب خاطئة لتحقيق ذلك، حسبما ذكرت جريدة «Times of India» الهندية..

مقارنة دراسية

لا يجب مقارنة مستوى طفلك في الدراسة بأحد أشقائه أو زملائه، حيث سيعتقد أنه ليس جيداً بما يكفي بغض النظر عن مقدار الجهد الذي يبذله، ويجب بدلاً من المقارنة أن تسعى لتنمية شخصيته، كذلك لا تقل لابنك إنه بدين، مما سيجعله يفقد الثقة في نفسه، وبدلاً من ذلك اجعله يختار الطعام الصحي.



السخرية والانتقاد

لا تضحك على طفلك عندما يقول أو يفعل أي تصرف حتى لو بدا الأمر مضحكاً، فذلك سيجعله يشعر بالحرج من مشاركة ما يفكر فيه معك بعد ذلك، كما أن انتقاده والتركيز على أخطائه بشكل دائم دون تعليمه كيف يتحسن بطرق إيجابية يعتبر أسلوب تربية سيئاً وضاراً لصحته النفسية.

التحدث عن الآخرين

يتعلم الأطفال كل ما تفعله وتقوله، لذلك إذا كنت على علاقة سيئة مع شخص ما، لا يجب أن تتحدث عنه بالسوء أو تطلق عليه صفات سيئة أمام طفلك، حتى لا يتعلم منك الإساءة اللفظية للآخرين.

التذكير بالصعوبات

ليس من الضروري أن تستمر في تذكير أطفالك بالصعوبات التي مررت بها طوال حياتك، حيث إنه من الطبيعي أن تسعى جاهداً لمنحهم حياة أفضل بدلاً من إشعارهم بالذنب على كل ما تقدمه لهم.

رشوة

دع أطفالك يتعلمون تحمل المسؤولية، سواء بمشاركتك في الأعمال المنزلية أو تنفيذ المهام الأخرى، دون الحاجة إلى رشوتهم.

عدم احترام الحدود

يجب أن تسمح لطفلك بمساحة شخصية حتى يتعلم أن يحترم مساحة الآخرين، وكذلك لا يسمح لأحد بتجاوز حدوده ومساحته الخاصة.

عدم الاستماع

يعرف الأطفال في هذا العصر الكثير من الأشياء التي قد لا نعرفها، لذلك من المهم الاستماع إلى ابنك دائماً وتفهم وجهة نظره.

المبالغة في الحماية

إذا كنت تظهر لطفلك مخاوفك طوال الوقت، هناك احتمال كبير بأن تنتقل مخاوفك إليه، مما يجعله ذا شخصية ضعيفة ويقضي حياته في محاولة للتغلب على الخوف.