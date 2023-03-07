هذا النوع من الزيوت يسبب نتائج صحية كارثية.. تجنبه

ترفع الزيوت المهدرجة من خطر الإصابة بتجلطات الدم التي قد تؤدي إلى نتائج صحية كارثية.

وقالت أخصائية التغذية نونا أوزيريانسكايا: من أجل تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الدم، من المهم أن يحافظ الناس على نمط حياة صحي ومتوازن.

وأضافت: أولئك الذين يستهلكون غالبا أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة، الموجودة المشروبات السكرية والسمن والكعك والبسكويت والحلويات والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة يزيد لديهم خطر الإصابة بجلطات الدم".

وأكدت على ضرورة تجنب الزيوت المهدرجة والمعالجة بسبب آثارها الصحية السلبية.

وتوجد هذه الأنواع من الزيوت بشكل شائع في الأطعمة فائقة المعالجة المليئة بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم بحسب سكاي نيوز العربية.

والزيوت المهدرجة هي زيوتٌ كانت أصلا سائلةً، وخضعت لعمليّةٍ تُسمّى الهدرجة لتحويلها إلى صلبة؛ عن طريق إضافة ذرات الهيدروجين إليها.

من السمن والأطعمة المقلية إلى مبيضات القهوة، توجد الزيوت المهدرجة في مجموعة متنوعة من الأطعمة، التي تمهد الطريق لجلطات الدم وغيرها من المشاكل الصحية.