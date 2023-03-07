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«ميرال» و«ياس سي وورلد» ينظمان حملة لتنظيف الشاطئ

«ميرال» و«ياس سي وورلد» ينظمان حملة لتنظيف الشاطئ
7 مارس 2023 14:32

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت كل من «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، و«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» حملة تنظيف الشاطئ الشمالي لجزيرة ياس، بهدف حماية الأنظمة البيئية البحرية في إمارة أبوظبي، والحدّ من الضرر والتلوث الذي تتسبب به النفايات البحرية. وتأتي هذه الحملة التي شارك فيها أكثر من 50 موظفاً من «ميرال» و«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» وعائلاتهم، تماشياً مع التزام «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» بريادة جهود حماية الحياة البحرية في الدولة والمنطقة.وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في ميرال: «فخورون بتنظيم هذه المبادرة الهادفة مع ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، المركز الأول من نوعه المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة. نضع الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالنا، وتمثل هذه المبادرة دليلاً مهماً على التزامنا المشترك بالعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حماية نظم الحياة البحرية وموائلها الطبيعية. نحن متحدون برؤيتنا الرامية لمستقبل مستدام للأجيال، وهي الخطوة الأولى في مسيرتنا لحماية الحياة البحرية». وقالت الدكتورة إليز ماركيز، مديرة ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ: «نتقدم بالشكر للجميع على مشاركتهم في الحملة الأولى التي ننظمها لتنظيف الشاطئ. إن النفايات البلاستيكية وسواها من المخلفات والنفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية تلحق أضراراً جسيمة بالحياة البحرية الغنية في سواحل إمارة أبوظبي، ويُعتبر تنظيم هذه المبادرات جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا الرامية لتعزيز جهود الحفاظ على المحيطات والحياة البحرية فيها». يقع «ياس سي وورلد» للبحوث والإنقاذ في جزيرة ياس، ويعد المركز الأول من نوعه المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة. يجمع المركز بين أحدث المختبرات البحثية، والتي تشمل مستشفىً بيطرياً ومرفقاً خاصاً لتربية الأحياء المائية. وبإشراف فريق متميز من علماء الأحياء البحرية والأطباء والمتخصصين في رعاية الحيوانات وخبراء الإنقاذ، يتطلع المركز للعب دور رئيس في جهود الحفاظ على الأحياء البحرية ومصدر إلهام لحماية البيئة في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار التزامه بإلهام الجيل المقبل من العلماء والخبراء المتخصصين بعلوم الحياة البحرية، يوفر قسم التعليم والتثقيف في «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» تجارب تعليمية تساهم في إحداث تغيير كامل في الممارسات والسلوك ورفع الوعي حول مسؤولية المجتمع تجاه المحيطات والبيئة في المنطقة. يهدف «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» لتقديم المساعدة إلى أي حيوان بحري معرض للخطر أو بحاجة للمساعدة.
 

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