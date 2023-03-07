الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أبكر ولادة في العالم تدخل موسوعة "جينيس"

أبكر ولادة في العالم تدخل موسوعة "جينيس"
7 مارس 2023 15:03

احتفل توأم كندي شهدا ولادة مبكرة ولم يكن لديهما، بحسب الأطباء، أي فرص للبقاء على قيد الحياة، بعيد ميلادها الأوّل، ليسجلا بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس".

وكانت الفتاة أديا والصبي أدريال وُلدا في الرابع من مارس 2022 حين كانت والدتهما في الأسبوع الـ22 من الحمل، ليحطّما بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر ولادة لتوأمين والثاني لأدنى وزن يولد به توأمان، إذ بلغ وزن أديا عند ولادتها 330 غراماً فيما كان أدريال يزن 420 غراماً، على ما ذكر بيان للموسوعة.

وأشار والدا التوأم، في حديث إلى موسوعة "جينيس"، إلى أنّ الأطباء قالوا لهما بأنّ الطفلين "لا يتمتعان بأي فرص للبقاء على قيد الحياة".

وقالت الوالدة شاكينا راجيندرام "عندما بدأتُ أشعر في الانقباضات، رفضَت المستشفى التي نُقلتُ إليها أن تقوم بما يلزم لإبقاء الطفلين على قيد الحياة وتركتهما لمصيرهما".

وعندما كانت في اليوم الثاني من المخاض، قال الأطباء للوالدين إنّ التوأمين، وفي حال وُلدا قبل دقائق من أسبوع الحمل الثاني والعشرين، فلن يتلقيا الرعاية اللازمة، بحسب موسوعة "جينيس".

وعادة ما تُحجم معظم المستشفيات عن إنعاش الرضّع الذين يولدون قبل الأسبوع الـ24 إلى الـ26 من الحمل.
ومع أن شاكينا كانت تعاني نزيفاً حاداً، إلا أنّها قاومت، على حد قولها، "لإبقاء الطفلين داخلها" لبضع ساعات فيما كان مرّ على حملها 21 أسبوعاً و6 أيام.

وقبل 15 دقيقة من منتصف الليل، خسرت الوالدة مياه الجنين، ثم وُلد التوأمان بعد أقل من ساعتين وجرى إنعاشهما بنجاح.

وتعيّن إبقاء التوأم في المستشفى لستة أشهر ونجوا من مضاعفات عدة تعرضا لها، بينها نزيف في الدماغ.
وأوضحت الوالدة أنّ وزن أديا بات حالياً أكثر بـ18 مرة من وزنها عند الولادة.
وأضافت "إنها طفلة سعيدة جداً وتبتسم دائماً".

أما أدريال، فتعيّن إدخاله مرتين إلى قسم الطوارئ بعد إصابته بالتهابات ومشاكل في الجهاز التنفسي، إلا أنّ وضعه "يتحسّن"، بحسب والدته التي تصفه بـ"اليقظ والذكي".

ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2018 مع توأم من ولاية آيوا الأميركية، ولدا بعد يوم واحد على ولادة أديا وأدريال.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يجتاز اختبارات معقدة في الطب
المصدر: آ ف ب
الأطباء
موسوعة جينيس
التوأميات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©