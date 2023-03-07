«كلايم أبوظبي» ينظم «ليلة السيدات»

أعلنت «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، عن تنظيمها فعالية «ليلة السيدات» الخميس 9 مارس من الساعة 5:00 - 9:00 مساءً.
ودعت «كلايم أبوظبي» السيدات لاختبار مهاراتهن لخوض التجارب الترفيهية المميزة، حيث يمكن للفتيات من سن الثالثة المشاركة في تجربة القفز الحرّ، فيما تتاح تجربة التسلق لمن هن فوق سن الرابعة.
وتوفر «كلايم أبوظبي» لمحبي المغامرات عدداً من التجارب المميزة والاستثنائية التي سجلت أرقاماً قياسية، مثل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، وذلك بإشراف كادر من المدربات المتخصصات. وباستخدام أفضل معدات السلامة، ستتمكن السيدات وصديقاتهن من اختبار مهاراتهن وصقلها في أجواء من الراحة التامة، واختبار أقوى مشاعر الطيران من خلال تجربة الطيران لمدة دقيقتين، أو الاستفادة من باقة التسلق لمدة 60 دقيقة على جدار البولدرينغ وجدار التسلق للمبتدئين، وجدار التسلق للمستوى المتوسط.