هاتف جديد من سامسونغ بمزايا قوية ينضم لأسرة Galaxy

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف أندرويد بسعر منافس، مجهّز بمواصفات وكاميرات ممتازة ويعمل مع شبكات 5G.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP67، وسيجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 32 ميغابيكسل بحسب «rt».

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.