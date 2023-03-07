الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

هاتف جديد من سامسونغ بمزايا قوية ينضم لأسرة Galaxy

هاتف جديد من سامسونغ بمزايا قوية ينضم لأسرة Galaxy
7 مارس 2023 12:41

 تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف أندرويد بسعر منافس، مجهّز بمواصفات وكاميرات ممتازة ويعمل مع شبكات 5G.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP67، وسيجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أخبار ذات صلة
"سامسونج" تطور تقنية ذكية تقلد صوت المستخدم وترد على الهاتف
"بيكسبي" يستنسخ صوتك.. ويتلقى المكالمات نيابة عنك!

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 32 ميغابيكسل بحسب «rt».

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: وكالات
سامسونج
هواتف ذكية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©