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وجبات خفيفة تقلل خطر الإصابة بالسكري

تعبيرية
7 مارس 2023 12:17

الحفاظ على مستويات السكر بالدم تحت السيطرة  يعد أمراً في غاية الحساسية للمصابين بمرض السكري، وسط بحوث طبية حثيثة للتوصل إلى أنواع الأغذية التي تسهل على المرضى طريقة تعاطيهم مع الحالة.
 
وفي حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني غالبا ما ينصح الخبراء بتخفيف الوزن لما لذلك من آثار إيجابية ستنعكس بشكل جيد على ضبط مستويات السكر بالدم.

وقال الطبيب جوزيف أمباني، إن المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو تلعب دوراً مهماً في هذه الرحلة، نظرا لغناها بالعناصر الغذائية وبالدهون غير المشبعة والألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن. وفق سكاي نيوز
 
وفيما يلي الفوائد الصحية التي سنجنيها من تناول المكسرات، لا سيما فيما يخص السيطرة على مرض السكري:

الحد من الالتهاب

قال أمباني إن الالتهاب له علاقة بالكثير من الأمراض المزمنة كالسكري، والمكسرات بما تحتويه من خصائص غنية بمضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

 مكونات المكسرات الغذائية قادرة على ضبط مستويات السكر في الدم وبالتالي الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

التحكم بالوزن

إضافة المكسرات لنظامنا الصحي قادرة على تقليل شعورنا بالجوع، وبالتالي التحكم بالوزن، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، والتي تعد عامل خطر رئيسيا لكل من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

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المصدر: وكالات
الوجبات الخفيفة
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السكر في الدم
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