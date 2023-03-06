صنّاع دراما محلية: هذا ما نحتاجه لتحقيق المنافسة خارجياً

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أشاد ممثلون ومنتجون بالتطور الملحوظ الذي تشهده الدراما المحلية على المستويين الفني والأدائي، والمضامين الاجتماعية المختلفة والهادفة التي تتناولها المسلسلات، منوهين إلى أن الحضور الدائم للدراما المحلية، خصوصاً في موسم «الماراثون الدرامي الرمضاني»، أتى بدعم القنوات المحلية التي وفرت للمنتج المنفذ الإمكانات لسير عجلة الإنتاجات لتحقيق المنافسة.

في ظل الحراك الدرامي الذي تشهده الإمارات حالياً من تصوير مسلسلات في إمارات الدولة المختلفة، استعداداً للحاق بالخريطة الدرامية الرمضانية لعام 2023، التقت «الاتحاد» مجموعة من الممثلين والمنتجين الإماراتيين، ليتحدثوا عن الإنجازات التي حققتها الدراما الإماراتية، وما ينقصها لتحقيق نقلة نوعية في المستقبل.

حضور قوي

كانت البداية مع الممثل جابر نغموش الذي يصور حالياً مسلسل بعنوان «بو حظين»، حيث أكد أن الدراما المحلية حاضرة بقوة في السباق الرمضاني من كل عام، بسبب حرص القنوات المحلية، خصوصاً مسؤولي شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، وبعض المنتجين الذين يسعون بكل طاقاتهم وإمكاناتهم لتنفيذ أعمال بمستوى فني عالٍ، وقال: «الدراما المحلية لا ينقصها حضور الممثل الإماراتي أو الكوادر الفنية المؤهلة، وعلى الرغم مما تشهده الدراما الإماراتية من تطور في الأفكار والقصص والمضامين المتنوعة، إلا أنه ينقصها ضيق الوقت في بدء تنفيذ تصوير الأعمال، لاسيما أن بدء التصوير قبل رمضان بفترة قصيرة يلقي بنا في (قفص الاستعجال)، الأمر الذي يؤثر على المستوى الفني للعمل بشكل كبير، فالوقت الكافي للتصوير المبكر يعطي لفريق العمل المساحة لمراجعة النص والكتابة، وتحضير الممثل لأداء الشخصية، وتنفيذ ملاحظات إدارة القنوات».

ويرى نغموش أن الدراما المحلية تعاني ندرة النصوص وقلة عدد الكتاب، وعن ذلك قال: «كتاب الدراما لدينا لا يتعدون على أصابع اليد الواحدة، وطالما أننا نتحدث عن نقلة نوعية في الدراما المحلية، من حيث كثرة الإنتاجات والمنافسة الحقيقية مع الأعمال الأخرى، يجب منح الفرصة لكتاب جدد لإثراء الساحة الفنية بأعمال أكثر تميزاً».

نقلة نوعية

وطالب المنتج سلطان النيادي، الذي يتولى حالياً إنتاج مسلسلين هما «بيت القصيد» و«جذوع»، بضرورة وجود استراتيجية واضحة من قبل القنوات التلفزيونية للإنتاجات الدرامية، والتي على أساسها تحدث النقلة النوعية في طبيعة الأعمال المقدمة، خصوصاً أن الدراما المحلية حتى الآن لم تواكب التطور الفكري والثقافي والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارات، إلا في بعض الأعمال النادرة. وتابع: «الدراما مرآة الشعوب، ووجود استراتيجية في الإنتاج والتسويق وصناعة النجم مثلما يحدث مع فناني الخارج، تسهم في الاستمرارية، وتحقيق المنافسة الحقيقية، وتضمن الانتشار الواسع، وبالتالي تتحقق النقلة النوعية».

«عيون حمدة»

الممثل والمنتج حبيب غلوم الذي غاب هذا العام عن الإنتاج الدرامي، ويصور حالياً كممثل مسلسل «جذوع»، اتفق في الرأي مع سلطان النيادي، موضحاً أنه رغم البصمة والحضور القوي الذي حققته الدراما المحلية، إلا أنه من الضروري وجود استراتيجية واضحة من قبل القنوات، لتأسيس قوي للدراما المحلية، ودعم أصحاب المواهب والإبداع في هذا المجال. وقال: «كنت أنوي الوجود في رمضان هذا العام كمنتج بمشروع درامي ضخم بعنوان (عيون حمدة)، والذي تدور أحداثه بين 4 حقب زمنية، في الستينيات والسبعينيات التسعينيات والألفية، ولأن لكل حقبة لها أحداثها وديكوراتها وأكسسواراتها واستوديوهاتها الخاصة التي تحتاج إلى الوقت والدعم، ومن هذا المنطلق سأتحدث عن بعض الإشكاليات التي تواجه صناع الدراما الإماراتية، هي: ضرورة وضع خطط زمنية محددة، واتخاذ القرار السريع بالتنفيذ، ورفع معدلات الإنتاجات الدرامية من قبل الجهات المتخصصة، وتخوف المنتج من الدخول في عملية الإنتاج من ماله الخاص، لاسيما أن العمل الإماراتي لا يسوق إلا محلياً فقط، وهنا يجب التفكير في حلول جذرية لتسويق العمل المحلي خارج نطاق قنواتنا، إلى جانب ضعف وجود المخرج الإماراتي بالدراما، والاستعانة بالخبرات الفنية العربية من مصر وسوريا وغيرها من البلاد الأخرى، ورغم اعترافه بأن هذا الأمر مهم للحركة الإبداعية في الإمارات، ويسهم في كسب الخبرات والاستفادة من ثقافات الآخر، إلا أنه يؤكد أن المخرج الإماراتي هو الأقدر بتصوير الأعمال المحلية، خصوصاً التراثية منها، لأن المخرج الآخر، ومع احترامي وتقديري له، مهما كانت خبراته الإخراجية الاحترافية، لن يستطع الإلمام بالمفردات التراثية المحلية كافة».

انتعاشة فنية

أكد الممثل والمنتج سعيد سالم أن الدراما المحلية تعيش انتعاشة فنية، خصوصاً مع حرص ودعم القنوات المحلية، وفي مقدمتها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التي توفر الإمكانات اللازمة للمنتج المنفذ، لتنفيذ أعمال درامية لعرضها ضمن الخريطة الرمضانية، وقال: «ما نراه من إنتاجات متعددة في الآونة الأخيرة أمر جيد، لكننا لا نزال بحاجة إلى ارتفاع في معدلات الإنتاج ضمن المواسم المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج للمسلسل الإماراتي على مدار العام، الأمر الذي يسهم في ظهور كوادر إبداعية، وجيل جديد في مختلف المجالات الفنية».

روايات على الشاشة

لفت الممثل منصور الفيلي، إلى أن الدراما المحلية وضعت بصمة قوية من خلال تسليط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة، وتنوع مضمونها الغني بين المعاصر والتراثي والكوميدي، لكنه يرى أن ما ينقصها هو البحث عن كتاب جدد لإثراء الساحة بعدد أكبر من الأعمال المتنوعة، وقال: الـ«سوشيال ميديا» غيرت مفاهيم هذا العصر، ومن لا يقرأ لا يكتب، لذلك فإن ندرة النصوص تعتبر مشكلة عالمية وليست خليجية وعربية فقط، ولن تنهض الدراما إلا مع اكتشاف مواهب إبداعية جديدة في عالم الكتابة والسيناريو، مع البحث عن كُتَّاب لديهم القدرة على تحويل روايات أدبية إلى أعمال درامية.