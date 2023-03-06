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10 نصائح للتغلب على الكسل

10 نصائح للتغلب على الكسل
7 مارس 2023 01:36

ترجمة: عزة يوسف

يعاني الكثيرون من الكسل وانخفاض القدرة على أداء المهام، إلا أن موقع «Million Dollar Knowledge» الهندي للنصائح الصحية، أوضح أن أسبابه قد تكون قلة النوم والتمارين، أو الطعام غير الصحي، أو الاكتئاب أو الآلام، لذا قدم بعض الطرق البسيطة التي تمكّن من التغلب عليه، ومنها:

أهداف صغيرة
محاولة تحقيق الكثير من الأهداف في نفس الوقت يشعرك بالإرهاق، لذا قسّم أهدافك الكبيرة إلى مجموعة صغيرة حتى تستطيع إنجازها.

الحافز
فكر في الحوافز والأشياء التي تدفعك للاستمرار، فهي ما تبقيك على الطريق للمضي قدماً.

المجهود
لا تجلس وتكتفي بالتفكير فيما تريد أن تفعله، فقط انهض وافعل شيئاً.

تحديد موعد
احرص على أن تحقق ما تريده خلال فترة منطقية تستطيع عبرها إنجاز المهام في موعد محدد.

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التنظيم
وضع خطة ومعرفة ما الذي تريد فعله، يسهل عليك بدء العمل، وكذلك ضع خطتك في مكان تراه بشكل مستمر.

تسلية
احرص على اختيار نشاطات ممتعة حتى لا تمل وتتوقف عما تفعل.

المشاركة
أدخل معك شخصاً من الأصدقاء أو العائلة ليشاركك العمل ولتشجيع بعضكم البعض.

مكافأة النفس
عندما تنهي هدفاً، كافئ نفسك لتواصل العمل.

استراحة
كي لا تشعر بالإرهاق، خذ وقتك واسترخ لتجمع شتات نفسك.

الاسترخاء
إذا كنت تشعر بالتعب والتكاسل بسبب الضغوط، حاول أن تسترخي وقم بأي نشاط يجعلك تشعر بأنك أفضل، مثل أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب مثير، لتتغير مشاعرك إلى الأفضل.

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