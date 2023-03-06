5000 قطعة في متحف كلب النقانق

ريجنسبورج (د ب أ)

يعمل أول متحف في العالم من نوعه يركز على سلالة داكسهوند الألمانية -التي تعرف أيضاً بكلاب النقانق أو كلاب ويني- على مضاعفة حجمه بعدما انتقل إلى مدينة جديدة في ألمانيا. وسوف تصبح الآن مدينة ريجينسبورج البافارية، قبلة محبي الداكسهوند في العالم، حيث لديها أكبر مجموعة من المعدات والأدوات التي تخص تلك السلالة على سطح الكوكب. ويقول ملاك المتحف زيبي كوبلبيك وأوليفر شتورتس إن المتحف يعمل الآن على مضاعفة حجم معروضاته من 2500 إلى 5000 قطعة صغيرة وكبيرة معروضة، وذلك بعد الانتقال إلى مبان أكبر.