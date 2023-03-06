«كريد 3» يتصدّر شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدّر فيلم «كريد 3» شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات بلغت 58.7 مليون دولار، ليحقق بذلك انطلاقة هي من الأفضل على الإطلاق لفيلم يستند إلى نوع الرياضة.

وذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» أنّ مخرج العمل مايكل جوردن الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى، ويؤدي في الوقت نفسه دور أبولو كريد، هو «بطل شباك التذاكر بلا منازع».. واعتبر المحلل ديفيد غروس أنّ الفيلم الذي تشارك في بطولته النجمة تيسا طومسون، حقق انطلاقة «مذهلة»، مضيفاً أنّ نتائج كهذه تحمل مؤشرات إيجابية للمجال السينمائي.