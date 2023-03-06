الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كشف أثري جديد جنوبي مصر

كشف أثري جديد جنوبي مصر
6 مارس 2023 19:09

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، إن بعثة أثرية اكتشفت بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني أثناء أعمال الحفائر بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة في محافظة قنا، والتي شُيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.

وجاء في بيان للوزارة أن بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين، ذات أساس وأرضيات منحدرة، عُثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط وله دَرَج ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.

وأشار البيان إلى أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبي الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبرا.

وقال ممدوح الدماطي، رئيس البعثة التابعة لجامعة عين شمس، إن الفحص المبدئي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس الذي حكم بين عامي 41 و54 ميلادية.

وأضاف أن وجه التمثال يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه التي توجد على طرفيها غمازتان، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه.

وأشار إلى أنه تم العثور على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفية والديموطيقية أسفل التمثال.

أخبار ذات صلة
الرئيس المصري  يؤكد اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع الإمارات
«قناة السويس» تنجح في تعويم سفينة حاويات عالقة
المصدر: وكالات
مصر
آثار
الآثار المصرية
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©