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جزيرة ياس تستضيف حفل «غنز آن روزز»

جزيرة ياس تستضيف حفل «غنز آن روزز»
6 مارس 2023 19:06

طرحت جزيرة ياس باقات مميزة تتيح لعشاق فرقة موسيقى الروك الأميركية «غنز آن روزز» Guns N' Roses فرصة استثنائية للاستمتاع بالحفل المباشر الذي تحييه الفرقة في «الاتحاد أرينا» في1 يونيو المقبل.

ومع استعداد الفرقة الأميركية الشهيرة لبدء جولتها العالمية بحفل حي ومباشر من قلب العاصمة أبوظبي، أعلنت جزيرة ياس عن طرح باقتي الحفل والإقامة خلال الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو.

وتتوفر الباقتان للحجز عبر الموقع الإلكتروني لجزيرة ياس حتى 31 مايو، مع تذاكر حضور الحفل «وقوفاً»، باستثناء الصغار ممن هم بعمر 12 سنة وما دون.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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