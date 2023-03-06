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«القرية العالمية» تستعرض مستلزمات «حق الليلة»

«القرية العالمية» تستعرض مستلزمات «حق الليلة»
6 مارس 2023 19:04

تقدم القرية العالمية بدبي مجموعة واسعة من مستلزمات الاحتفال بـ «حق الليلة» التي تعد جزءاً من الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، ومناسبة مميزة لبثّ قيم حب الخير والتكافل والتراحم في نفوس النشء. ويعد الاحتفال بـ «حق الليلة» موروثاً تقليدياً وشعبياً تناقلته الأجيال في دولة الإمارات على مرّ العصور، إذ يُحتفل بهذه المناسبة في ليلة النصف من شعبان والتي تصادف هذا العام يوم الثلاثاء 7 مارس.
ويمكن لضيوف القرية العالمية الاستعداد لهذه المناسبة عن الطريق التسوق في مختلف الأجنحة التي تقدّم الكثير من الخيارات المميزة والمتنوعة من حول العالم، وبينها الجناح الإماراتي. وبإمكان المحتفين أيضاً زيارة جناح الصنعة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث سيجدون هناك أنواعاً مختلفة ومميزة من التوزيعات المصنوعة يدوياً، وأزياء الاحتفالات التقليدية المناسبة للصغار، والزينة اللازمة للاحتفال بـ «حق الليلة» في المنزل.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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