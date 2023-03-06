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خطة من 7 خطوات لتخفيف الوزن

خطة من 7 خطوات لتخفيف الوزن
6 مارس 2023 12:07

تعتبر مهمة إنقاص الوزن واحدة من أكثر المهام الشاقة والتي تحتاج الكثير من الجهد والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية.

فيما يلي خطوات ستستهل عليك تلك الرحلة:

تنظيم نسب الكربوهيدرات

ما عليك سوى تقسيم أسبوعك إلى أيام عالية الكربوهيدرات وأيام منخفضة الكربوهيدرات وأيام خالية من الكربوهيدرات تماما، الأمر الذي سيؤدي لحدوث عجز حقيقي في السعرات الحرارية.

سعرات حرارية أقل يومين في الأسبوع

سيساعدك هذا على تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها وخفض نسبة السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين للمساعدة في حرق الدهون بشكل أكبر.

تناول السلطة أو الخضروات لخضراء قبل كل وجبة

تناول سلطة أو خضروات خضراء قبل كل وجبة من وجباتك هي إحدى الطرق المؤكدة للإجابة على كيفية تسريع عملية إنقاص الوزن.

خل التفاح

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أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن خل التفاح يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي، ويساعدك على حرق الدهون، ويقلل الشهية، ويخفض نسبة السكر في الدم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية ويمكن أن يعزز عملية الأيض

حمية أكثر قسوة

عند محاولتك تقليل السعرات الحرارية فجسمك سيقاوم ويكتنز السعرات داخله، الأمر الذي سيستلزم أن تكون الحمية الغذائية أقسى وأكثر انضباطا.

الاستمرار والمداومة

التراجع عن اتباع النظام الصحي يعني أنك ستتأخر للوصول إلى الهدف، فالالتزام واحد من أهم الخطوات التي ستسرع عملية إنقاص الوزن.

المصدر: وكالات
انقاص الوزن
الوزن
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