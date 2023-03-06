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5 علامات على نقص فيتامين «د» في الجسم

5 علامات على نقص فيتامين «د» في الجسم
6 مارس 2023 09:24

كشفت الدكتورة أوليسيا سافيليفا، أن التعب السريع وهشاشة الأظافر تشير إلى نقص فيتامين « د» في الجسم، حيث يعد أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون ويسمى أيضاً بفيتامين الشمس، حيث إن الجسم يقوم بتصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وتعتبر أشعة الشمس هي العامل الأهم في تصنيع فيتامين « د» بالجسم عبر الجلد.

وأوضحت، فيتامين « د» هو سيكوستيرويد (مركب كيميائي) أساسي قابل للذوبان في الدهون، ويمكن إنتاجه في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس أو مع الأطعمة. هذا الفيتامين مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي للمعادن في الجسم ودعم منظومة المناعة.

التعب السريع.

هشاشة الأظافر.

تقلب المزاج.

الاكتئاب والقلق.

زيادة الشعور بالنعاس.

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المصدر: وكالات
فيتامين د
المناعة
الشمس
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