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هاري: أنا «مختلف» عن العائلة المالكة

هاري: أنا «مختلف» عن العائلة المالكة
6 مارس 2023 02:14

لندن (أ ف ب)

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كشف الأمير هاري أنه شعر دائماً بأنه «مختلف قليلاً» عن سائر أفراد العائلة الملكية البريطانية، قائلاً خلال مقابلة مطولة مع الطبيب غابور مايت، أخصائي معالجة الصدمات، إن التدخين ساعده على تخطي مشكلاته داخل «الأسرة المفككة»، التي نشأ فيها، لكنه حالياً يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي «صدمات» إلى أطفاله، وتساعده على ذلك زوجته ميغن التي أنقذته من هذا الوضع، واصفاً إياها بأنها «كائن استثنائي» أتى «من عالم مختلف لمساعدتي»، مشيراً إلى أنهما يحاولان التعلم من «الماضي»، وخلال المقابلة، أكد مايت، أن هاري يعاني من اضطراب نقص الانتباه.

الأمير هاري
بريطانيا
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