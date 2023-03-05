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روك يسخر من سميث وزوجته

روك يسخر من سميث وزوجته
6 مارس 2023 02:14

لوس انجليس (رويترز) 

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اتخذ الممثل الكوميدي كريس روك من تلقيه صفعة من النجم ويل سميث خلال حفل الأوسكار العام الماضي مادة للسخرية في حلقة كوميدية خاصة عُرضت على الهواء مباشرة قائلاً: إنه شاهد فيلم (إيمانسيبيشن) فقط ليرى سميث وهو يتعرض للضرب خلال أحداث الفيلم وكان يهتف في فرح قائلاً «اضربه مرة أخرى» و«ثمة مكان لم تضربه فيه»، وأشار روك إلى أن زوجة سميث غرست بذور التوتر فيما بينهم لعدة أسباب منها دعوتها لمقاطعة حفل الأوسكار في 2016 عندما كان روك هو مقدم الحفل، وقالت بينكيت سميث إنها كانت تحتج بذلك على عدم ترشيح زوجها وممثلين آخرين من السود لنيل الجوائز.

الأوسكار
ويل سميث
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