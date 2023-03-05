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تزعجك مجموعات «واتساب».. هكذا تغادرها دون إحراج!

تعبيرية
5 مارس 2023 23:15

يجد البعض نفسه متعبا من البقاء في مجموعات "واتساب" التي تستهلك وقته وتركيزه، بفعل فيضان الرسائل التي لا تنتهي، فيفكر في الخروج منها، وهو ما قد يوقعه في الحرج، خاصة إن كانت مجموعة للأصدقاء والزملاء في العمل.

وبدأ تطبيق التواصل الفوري في تفعيل ميزة "المغادرة الصامتة" في الآونة الأخيرة، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وتعني أنه بوسع المستخدمين الآن مغادرة المجموعات بدون أن يرسل التطبيق إشعارا لبقية المستخدمين بشأن هذه الخطوة.

وتحتاج الطريقة الجديدة أولا إلى تحديث تطبيق "واتساب" إذا لم يكن محدّثا.

ولدى الاكتفاء بهذه الخطوة فقط، ستظهر لك خلال المغادرة ملاحظة تقول إن مشرفي المجموعة فقط سيجري إشعارهم بمغادرتك.

ولكن هذا لا يكفي للبعض فالحرج وارد مع مشرفي المجموعات، فما العمل؟

إنه بمقدور المستخدمين مغادرة المجموعة من دون ملاحظة مشرفيها عبر تعطيل خدمة ( Read Receipts) من قائمة "الخصوصية" في الإعدادات.

وهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون تعرف ما إذا كنت قد شاهدت رسالتهم.

ولتلافي إحراج المجموعات من أساسه، يمكن الذهاب إلى خيار (Groups) أو المجموعات في "الخصوصية"، حيث ستظهر لك ملاحظة (من يستطيع إضافتي إلى المجموعات:( أي شخص، جهات الاتصال، جهات الاتصال باستثناء وتضيف الأسماء غير المرغوب بها)، فتختار منها ما تشاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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