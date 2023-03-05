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حسين الجسمي: "الجمهور العماني مكانه في القلب"

حسين الجسمي: "الجمهور العماني مكانه في القلب"
5 مارس 2023 19:17

أبوظبي (الاتحاد) 

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حسين الجسمي في ليلة إضافية بـ "الأوبرا السلطانية"

أحيا الفنا حسين الجسمي 3 ليالٍ فاخرة في دار الأوبرا السلطانيا بمسقط، شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفقرات الغنائية المتنوعة والمواويل والألوان الغنائية الخليجية والعربية، حيث مزج في اختياراته بين القديم والجديد.وأعرب حسين الجسمي عن محبته الكبيرة للجمهور العماني، وقال: "محبتكم كبيرة في قلوبنا ونفرح ونحن معكم دائماً، أنتم الأهل والأحبة والجيران، الجمهور العماني، عظم رقبة، ومكانه في القلب".  
وحملت الحفلات الفاخرة شعار "كامل العدد" وتصدر عبر ليالي حفلاته أيام 2 و3 و4 مارس 2023، تفاعل الجمهور العُماني عبر منصات التواصل الاجتماعي "تريند"، حيث تهافت الجمهور على الحفلة الإضافية من وقت الإعلان عنها.
وحاز الجسمي من إدارة دار الأوبرا السلطانية بمسقط تكريماً عن مشاركته في إحياء الحفلات الغنائية الـ 3 الناجحة بامتياز.
كما اطلع الجسمي خلال زيارته على الثراء المعماري الذي تتميز به دار الأوبرا السلطانية، والتي صممت لتتناسب مع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال المسرح والصوت والإضاءة. واطلع على معرض الفنون الموسيقية والمكتبة الموسيقية بدار الفنون الموسيقية.
وقدم حسين الجسمي الشكر لجميع أعضاء هيئة الإدارة والكوادر التنظيمية في دار الأوبرا السلطانية بمسقط، على تميز التنظيم والتجهيزات ذات المواصفات العالمية، وعلى كرم ضيافتهم، وللجمهور العُماني الذي بادله مشاعر المحبة نفسها في الحفلات الغنائية الـ 3.

حسين الجسمي
دار الأوبرا
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